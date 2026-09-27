इस बार चूक गए तो अब कब मिलेगा चालान माफ करवाने का मौका, कब लगेगी अगली Lok Adalat

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत में हर रोज हजारों वाहनों की ओर से ट्रैफिक के नियमों का उल्‍लंघन किया जाता है। जिसके बाद अलग अलग नियमों के उल्‍लंघन पर चालान जारी किए जाते हैं। इस तरह के चालान का निपटारा Lok Adalat में किया जाता है। सितंबर महीने में भी लोक अदालत को लगाया गया था। लेकिन किसी कारण से आप इस बार चूक गए हैं तो अब कब अगली लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

कब लगेगी Lok Adalat भारत में समय समय पर लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। साल में करीब चार बार लोक अदालत लगाई जाती हैं। जिनमें लाखों लोगों को अपने लंबित मामलों को निपटाने का मौका दिया जाता है। अगर सितंबर में लगी लोक अदालत में जाने का मौका आप चूक गए हैं तो अब फिर से 12 दिसंबर को लोक अदालत को लगाया जाएगा।