नई Toyota Fortuner की टेस्टिंग फिर शुरू, भारत में 2027 में होगी लॉन्च

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। अपनी पॉपुलर SUV Toyota Fortuner को नए रंग रूप में लेकर आने वाली है। कंपनी इसका नया जनरेशन लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए कंपनी Fortuner की टेस्टिंग काफी तेजी से कर रही है। टेस्टिंग के दौरान एक बार फिर से यह स्पाई हुई है। इस बार इसकी स्पाई की तस्वीरें अर्जेंटीना से आई है। इससे पहले भी फॉर्चुनर को टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया है। नई जनरेशन Toyota Fortuner का ग्लोबल डेब्यू 1 दिसंबर 2026 को दक्षिण अफ्रीका में होगा। आइए जानते हैं कि इस बार टेस्टिंग मॉडल में क्या देखने के लिए मिला है?

बड़े बदलावों के साथ आएगी Toyota Fortuner नई Toyota Fortuner को पूरी तरह नई जनरेशन के बजाय एक व्यापक फेसलिफ्ट के रूप में पेश किया जाएगा। इसका मतलब है कि SUV के डिजाइन और फीचर्स में कई अहम बदलाव देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इसकी IMV लैडर-फ्रेम प्लेटफॉर्म और मूल बॉडीशेल को बरकरार रखा जाएगा। कंपनी का फोकस मौजूदा मॉडल के मजबूत आधार को बनाए रखते हुए इसे ज्यादा मॉर्डन और प्रीमियम बनाने पर हो सकता है।

अर्जेंटीना में टेस्टिंग के दौरान दिखी नई Fortuner अर्जेंटीना और ब्राजील जैसे दक्षिण अमेरिकी बाजारों में Toyota Fortuner को SW4 नाम से बेचा जाता है। वहीं, चिली, कोलंबिया और पेरू जैसे अन्य दक्षिण अमेरिकी देशों में इसी SUV को Fortuner नाम से बेचा जाता है। नाम अलग होने के बावजूद इन बाजारों में वाहन एक ही है। इन सभी यूनिट का निर्माण अर्जेंटीना के Zárate प्लांट में किया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नई टेस्टिंग म्यूल को इसी प्लांट के आसपास सड़क पर देखा गया है।

नई Fortuner के फ्रंट डिजाइन में होंगे बड़े बदलाव हालिया स्पाई तस्वीरों से नई Fortuner के फ्रंट लुक में बदलावों की जानकारी मिलती है। इसमें पहले की तुलना में ज्यादा शार्प लाइटिंग एलिमेंट्स और मेश-स्टाइल ग्रिल दिखाई दे रही है। ये डिजाइन एलिमेंट ग्लोबल बाजारों में उपलब्ध नई Hilux से मिलते-जुलते हैं, जिसमें भारत में बिकने वाला मॉडल भी शामिल है। इसके अलावा SUV के फ्रंट बंपर और एयर इनटेक को भी नए डिजाइन में तैयार किए जाने की उम्मीद है। नई Fortuner पहले से ज्यादा सीधी और मजबूत स्टांस के साथ नजर आ सकती है। हालांकि, टेस्टिंग म्यूल पर लगे कैमूफ्लाज की वजह से फ्रंट डिजाइन की सभी बारीकियां साफ नहीं हो पाई हैं।

साइड और रियर प्रोफाइल में भी मिलेंगे अपडेट नई Fortuner के साइड प्रोफाइल में फ्रंट की तुलना में कम बदलाव होने की संभावना है। हालांकि, इसमें नए डिजाइन के अलॉय व्हील दिए जा सकते हैं। इससे पहले सामने आई स्पाई तस्वीरों में SUV के पिछले हिस्से में भी कुछ अहम बदलावों के संकेत मिले थे। इनमें अपग्रेडेड टेललैंप, दोनों टेललैंप को जोड़ने वाली LED लाइट बार और नए डिजाइन का टेलगेट शामिल हैं। इन बदलावों के साथ SUV का पिछला हिस्सा भी पहले से ज्यादा मॉर्डन दिखाई दे सकता है।

नया इंफोटेनमेंट और ADAS पैकेज नई Toyota Fortuner के इंटीरियर में भी कई अपडेट मिलने की उम्मीद है। इसमें नया डिजाइन किया गया स्टीयरिंग व्हील, अपडेटेड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और नया इंफोटेनमेंट सिस्टम शामिल हो सकता है। इसके अलावा कंपनी SUV के ADAS पैकेज में नए फीचर्स जोड़कर सुरक्षा उपकरणों को बेहतर बना सकती है।

भारत में 2.8-लीटर डीजल इंजन बरकरार रहने की उम्मीद भारतीय बाजार के लिए नई Toyota Fortuner में मौजूदा 2.8-लीटर डीजल इंजन को जारी रखा जा सकता है। इसके साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन भी मिलते रहने की उम्मीद है। हालांकि, आगामी सख्त उत्सर्जन मानकों को ध्यान में रखते हुए कंपनी 2.7-लीटर पेट्रोल इंजन ऑप्शन को भी दोबारा पेश कर सकती है।