Toyota Fortuner 2027 टेस्टिंग के दौरान दिखी, पावरफुल इंजन और नए फीचर्स के साथ भारत में होगी लॉन्च

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। नई जेनरेशन की Toyota Fortuner को थाईलैंड में फिर से टेस्टिंग के दौरान देखा गया है जिसमें इसके भारी कैमोफ्लाउंड रियर की एक और ही झलक मिलती है। इसके आगे और पीछे के हिस्से को पहले भी देखा गया था और नई तस्वीरों से पता चलता है कि साल 2027 में भारत में लॉन्च से पहले इसकी टेस्टिंग जारी है। हालांकि, Toyota ने अभी तक इसके लॉन्च की घोषणा नहीं की है।

रियर डिजाइन और टेललाइट्स पहले की स्पाई शॉट्स के मुकाबले जिसमें एक गोल खुला रियर लैंप एलिमेंट था लेकिन नए टेस्ट व्हीकल में बाहरी किनारों पर अलग से दिखाई देने वाले लाइटिंग सेक्शन दिखाई देते हैं। ये टेललाइट्स पहले की स्पाई शॉट की टेंप टेललाइट्स के मुकाबले प्रोडक्शन-स्पेक डिजाइन जैसी दिखती हैं। हालांकि, भारी कवर की वजह से पूरा लैंप असेंबली, टेलगेट की डिटेलिंग और बंपर का डिजाइन अभी भी छिपा हुआ है।

शार्क फिन एंटीना इसका रियर बंपर और टेलगेट का ज्यादा हिस्सा ढका हुआ है जबकि छत के ऊपर एक शार्क-फिन एंटीना दिखाई दे रहा है। यह तस्वीर SUV के बारीक स्टाइलिंग की तुलना में इसके साने स्टेंस के बारे में ज्यादा जानकारी देती है। सामने की स्पाई शॉट्स में पतले ऊपरी लाइटिंग एलिमेंट्स, एक बड़ी ग्रिल और ज्यादा तराशे हुए फेसिया का पता चला था।