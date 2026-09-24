Mahindra Thar OG vs Thar Roxx: इंजन-पावर के मामले में कौन है बॉस? किसमें आएगा असली ड्राइविंग का मजा

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। Mahindra की दो मौजूदा Thar गाड़ियां, Thar OG और Roxx एक जैसा ही डिजाइन शेयर करती हैं लेकिन उनके इंजन लाइनअप, पावर आउटपुट और ड्राइवट्रेन कॉन्फिगरेशन में अंतर है। इन अंतरों को समझना उन खरीदारों के लिए बहुत जरूरी है जो कॉम्पैक्ट, ऑफ-रोड पर फोकस्ड OG और ज्यादा लाइफस्टाइल ओरिएंटेड Roxx के बीच फैसला कर रहे हैं।

इंजन और विकल्प साल 2026 की Thar OG तीन इंजन विकल्पों के साथ आती है- 1.5 लीटर टर्बो-डीजल, 2.2 लीटर टर्बो-डीजल और 2.0 लीटर टर्बो-पेट्रोल। एंट्री लेवल 1.5 लीटर mHawk डीजल इंजन लगभग 119hp की पावर और 300nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह इंजन केवल रियर-व्हील ड्राइव फॉर्मेट में 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध है जो आमतौर पर बेस AX(T) ट्रिम में मिलता है।

डीजल और पेट्रोल इंजन 2.2 लीटर mHawk डीजल इंजन अब लगभग 150hp की पावर और 330nm का टॉर्क जनरेट करता है जो पिछले वर्जन से 16hp और 30nm ज्यादा है। 2.0 लीटर TGDI पेट्रोल इंजन लगभग 159hp की पावर और 330nm का टॉर्क जनरेट करता है। 2.2 लीटर डीजल और 2.0 लीटर पेट्रोल इंजन लगभग 159hp की पावर और 330nm का टॉर्क जनरेट करता है।

इसके अलावा, 2.2 लीटर डीजल और 2.0 लीटर पेट्रोल दोनों इंजन LXT और ZXT ट्रिम्स में 6-स्पीड मैनु्ल या 6-स्पीड टॉर्क कंवर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के विकल्प के साथ मिलते हैं। इन्हें रियर व्हील ड्राइव या हाई और लो रिडक्शन गियर के साथ पार्ट टाइम 4WD में से किसी एक विकल्प के साथ चुना जा सकता है।

Thar Roxx: इंजन और पावर Thar Roxx में दो इंजन विकल्प दिए गए हैं- 2.0 लीटर टर्बो-पेट्रोल और 2.2 लीटर टर्बो डीजल। दोनों इंजन 6-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आते हैं लेकिन 4WD का विकल्प सिर्फ डीजल इंजन के साथ ही दिया जाता है। इसके सभी पेट्रोल वेरिएंट और निचले डीजल ट्रिम्स रियर व्हील ड्राइव हैं।

परफॉर्मेंस और पावर Roxx के 2.0 लीटर टर्बो-पेट्रोल लगभग 174hp की पावर और 380nm का टॉर्क जनरेट करता है जबति 2.2 लीटर डीजल अपने टॉप स्पेक्स में लगभग 172hp और 370nm तक पहुंच जाता है। हालांकि, कई Roxx वेरिएंट जैसे- MX1, MX5, AXL5, AXL7, STAR EDN, ट्रिम और बाजार की जरूरतों के आधार पर OG की रेंज के करीब मीडियम पावर लेवल के साथ पेश किए जाते हैं।