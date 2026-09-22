Royal Enfield Classic 350 को मिला अपडेट, नए रंग के साथ आई मोटरसाइकिल

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत में रॉयल एनफील्‍ड की ओर से कई सेगमेंट में मोटरसाइकिल की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से Classic 350 को भी ऑफर किया जाता है। निर्माता ने हाल में ही मोटरसाइकिल को नए रंग के साथ अपडेट कर दिया है। इसमें कौन से रंग को शामिल किया गया है। किस कीमत पर इसे ऑफर किया गया है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

अपडेट हुई Classic 350 रॉयल एनफील्‍ड की ओर से भारतीय बाजार में क्‍लासिक 350 मोटरसाइकिल को ऑफर किया जाता है। इस मोटरसाइकिल को हाल में ही नए रंग के साथ अपडेट किया गया है। कौन सा रंग मिला रॉयल एनफील्‍ड की ओर से इस मोटरसाइकिल में नए रंग के तौर पर ग्‍लॉसी वाइट रंग को शामिल किया गया है। जिसे इसके पेट्रोल टैंक, हेडलाइट काउल, फ्रंट और रियर फेंडर में दिया गया है। टैंक पर नए रंग के साथ स्‍ट्राइपिंग को भी किया गया है। जो देखने में काफी आक‍र्षक लग रही है।

कितना दमदार इंजन रॉयल एनफील्‍ड क्‍लासिक 350 में सिर्फ नए रंग को ही शामिल किया गया है। इसमें वही 350 सीसी की क्षमता का इंजन दिया जाता है। जो इस मोटरसाइकिल को 20.2 बीएचपी के साथ 27 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क देता है। इसमें असिस्‍ट और स्ल्पिर क्‍लच को भी दिया गया है। इसमें पांच स्‍पीड ट्रांसमिशन को दिया जाता है।