Royal Enfield Classic 350 को मिला अपडेट, नए रंग के साथ आई मोटरसाइकिल
रॉयल एनफील्ड की ओर से भारत में Classic 350 को ऑफर किया जाता है। इस मोटरसाइकिल को हाल में ही ...और पढ़ें
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जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। भारत में रॉयल एनफील्ड की ओर से कई सेगमेंट में मोटरसाइकिल की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से Classic 350 को भी ऑफर किया जाता है। निर्माता ने हाल में ही मोटरसाइकिल को नए रंग के साथ अपडेट कर दिया है। इसमें कौन से रंग को शामिल किया गया है। किस कीमत पर इसे ऑफर किया गया है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।
अपडेट हुई Classic 350
रॉयल एनफील्ड की ओर से भारतीय बाजार में क्लासिक 350 मोटरसाइकिल को ऑफर किया जाता है। इस मोटरसाइकिल को हाल में ही नए रंग के साथ अपडेट किया गया है।
कौन सा रंग मिला
रॉयल एनफील्ड की ओर से इस मोटरसाइकिल में नए रंग के तौर पर ग्लॉसी वाइट रंग को शामिल किया गया है। जिसे इसके पेट्रोल टैंक, हेडलाइट काउल, फ्रंट और रियर फेंडर में दिया गया है। टैंक पर नए रंग के साथ स्ट्राइपिंग को भी किया गया है। जो देखने में काफी आकर्षक लग रही है।
कितना दमदार इंजन
रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 में सिर्फ नए रंग को ही शामिल किया गया है। इसमें वही 350 सीसी की क्षमता का इंजन दिया जाता है। जो इस मोटरसाइकिल को 20.2 बीएचपी के साथ 27 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। इसमें असिस्ट और स्ल्पिर क्लच को भी दिया गया है। इसमें पांच स्पीड ट्रांसमिशन को दिया जाता है।
कैसे हैं फीचर्स
निर्माता की ओर से इस मोटरसाइकिल में एलईडी हेडलाइट, एलईडी इंडीकेटर, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, टेलीस्कोपिक व्हील, 13 लीटर की क्षमता का पेट्रोल टैंक, दोनों पहियों पर डिस्क ब्रेक, ड्यूल चैनल एबीएस जैसे फीचर्स को दिया जाता है।
कितनी है कीमत
निर्माता की ओर से नए रंग के साथ इस मोटरसाइकिल को 2.24 लाख रुपये की एक्स शोरूम कीमत पर ऑफर किया गया है। इसी कीमत पर इसके एमराल्ड शेड को भी ऑफर किया जाता है।
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