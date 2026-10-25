नई KTM 200 Duke जल्द होगी लॉन्च, क्विकशिफ्टर-ट्रैक्शन कंट्रोल और राइड मोड्स जैसे फीचर्स से होगी लैस

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। केटीएम ने अपनी पॉपुलर स्ट्रीटफाइटर बाइक KTM 200 Duke को अक्टूबर 2026 में एक बार फिर अपडेट किया जा सकता है। इस बार बाइक में कई जरूरी इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स दिए हैं, जिनमें बाय-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर, ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल और राइड मोड्स शामिल हो सकते हैं। इतना ही नहीं यह डीलरशिप तक पहुंचनी भी शुरू हो गई है।

KTM 200 Duke की कीमत 2026 KTM 200 Duke को फरवरी में भी अपडेट किया गया था। अब अक्टूबर में कंपनी ने इसके फीचर्स में एक और बड़ा बदलाव किया है। नए अपडेटेड मॉडल की कीमत एक्स-शोरूम कीमत 2.09 लाख रुपये तक हो सकती है। हालांकि, अभी तक लॉन्च की तारीख की घोषणा नहीं की गई है।

KTM 200 Duke में मिला बाय-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर नई KTM 200 Duke का सबसे अहम अपडेट बाय-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर है। इस फीचर के जुड़ने से राइडर क्लच का इस्तेमाल किए बिना गियर को ऊपर और नीचे शिफ्ट कर सकता है। यह फीचर खासतौर पर उन राइडर्स के लिए उपयोगी हो सकता है, जो बाइक से बेहतर स्पोर्टी राइडिंग अनुभव चाहते हैं। इस अपडेट के साथ 200 Duke पहले की तुलना में ज्यादा आधुनिक और फीचर-लोडेड हो गई है।

ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ बढ़ी इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा अपडेटेड KTM 200 Duke के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में ट्रैक्शन कंट्रोल (TC) का इंडिकेटर दिखाई देता है। इससे संकेत मिलता है कि बाइक में अब ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम दिया गया है। यह फीचर टायर की पकड़ बनाए रखने में मदद करने के उद्देश्य से काम करता है, खासकर जब सड़क की सतह पर पकड़ कम हो।

इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल के साथ मिले दो राइड मोड्स KTM ने नई 200 Duke में इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल यानी राइड-बाय-वायर सिस्टम भी जोड़ा है। इसके साथ बाइक में दो राइड मोड्स मिलते हैं Rain और Street। इन मोड्स के जरिए राइडर अलग-अलग राइडिंग परिस्थितियों के अनुसार बाइक के राइडिंग व्यवहार को चुन सकता है। Rain मोड बारिश जैसी परिस्थितियों को ध्यान में रखता है, जबकि Street मोड सामान्य सड़क पर राइडिंग के लिए दिया गया है। हालांकि, दोनों मोड्स के पावर आउटपुट या थ्रॉटल रिस्पॉन्स में होने वाले सटीक अंतर की जानकारी उपलब्ध नहीं है।

नए स्विचगियर से अपडेट हुआ कंट्रोल सेटअप नई KTM 200 Duke में स्विचगियर को भी अपडेट किया गया है। बाइक के बाईं ओर का स्विचगियर पहले जैसा ही है, जबकि दाईं ओर नया स्विचगियर दिया गया है। यह यूनिट KTM 390 Duke जैसे अधिक प्रीमियम मॉडल में इस्तेमाल होने वाले स्विचगियर के समान है। इस बदलाव से बाइक के कंट्रोल सेटअप को नया रूप मिला है और नए इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स के साथ इसका तालमेल बेहतर हुआ है।

KTM 200 Duke के सस्पेंशन और ब्रेकिंग फीचर्स सस्पेंशन के मामले में अपडेटेड KTM 200 Duke में WP Apex USD फ्रंट फोर्क्स मिलते हैं। हालांकि, ये फोर्क्स एडजस्टेबल नहीं हैं, जबकि KTM 390 Duke में इस तरह के सस्पेंशन एडजस्टमेंट की सुविधा मिल सकती है।

ब्रेकिंग के लिए बाइक में 320 मिमी का फ्रंट डिस्क ब्रेक और रेडियली माउंटेड कैलिपर्स दिए गए हैं। फरवरी 2026 के अपडेट में इन बदलावों के साथ हल्के अलॉय व्हील्स भी शामिल किए गए थे, जिन्हें KTM 390 Duke से लिया गया है। बाइक में डुअल-चैनल ABS मिलता है। इसके अलावा, राइडर के पास SuperMoto मोड का विकल्प भी है, जिसकी मदद से रियर ABS को बंद किया जा सकता है।

इंजन और गियरबॉक्स में नहीं हुआ बदलाव नए इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स के बावजूद KTM 200 Duke के इंजन में बदलाव नहीं किया गया है। इसमें पहले की तरह 199.5cc का सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन मिलता है। यह इंजन DOHC सेटअप और प्रति सिलेंडर चार वाल्व के साथ आता है। इंजन का अधिकतम पावर आउटपुट 25 PS और पीक टॉर्क 19.3 Nm जनरेट करता है। इसे 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है।