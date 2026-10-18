Hyundai और Kia भारत में लाने वाली हैं नई हाइब्रिड कारें, Creta से Carnival तक इन 4 मॉडल लिस्ट में शामिल

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। भारत में हाइब्रिड कारों का बाजार आने वाले सालों में बड़ी तेजी से बढ़ने वाला है। Hyundai और Kia अपने भारतीय पोर्टफोलियो में नई हाइब्रिड कारों को शामिल करने की तैयारी कर रही हैं। इन कंपनियों की योजनाओं में Hyundai Creta Hybrid, Kia Seltos Hybrid, एक नई 7-सीटर हाइब्रिड SUV और Kia Carnival Hybrid जैसे मॉडल शामिल हैं। हालांकि, इन सभी मॉडलों की लॉन्च टाइमलाइन और भारतीय बाजार के लिए तकनीकी स्पेसिफिकेशन अभी समान रूप से स्पष्ट नहीं हैं। ऐसे में आइए Hyundai और Kia की आने वाली हाइब्रिड कारों के बारे में विस्तार से जानते हैं।

Hyundai और Kia क्यों बढ़ा रही हैं हाइब्रिड कारों पर फोकस? Hyundai और Kia की आगामी प्लान में हाइब्रिड तकनीक को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। हाइब्रिड कारों में पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। इस तकनीक का उद्देश्य ईंधन की खपत को बेहतर बनाने में मदद करना है, जबकि वाहन को चलाने के लिए केवल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होती। दोनों कंपनियां अपनी लोकप्रिय SUVs और प्रीमियम फैमिली वाहनों में हाइब्रिड पावरट्रेन की संभावनाएं तलाश रही हैं। Hyundai की योजना में Creta का अगला जनरेशन मॉडल और एक नई तीन-पंक्ति वाली SUV शामिल है। वहीं, Kia Seltos और Carnival जैसे मॉडलों के जरिए अपने पोर्टफोलियो में हाइब्रिड ऑप्शनों को बढ़ाने की की तैयारी कर रही है। हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि किसी मॉडल के हाइब्रिड पावरट्रेन की जानकारी सामने आने का मतलब यह नहीं है कि उसके सभी फीचर्स और इंजन विकल्प भारतीय बाजार के लिए आधिकारिक रूप से तय हो चुके हैं। 1. Hyundai Creta Hybrid Hyundai Creta भारत के मिडसाइज SUV सेगमेंट में कंपनी का एक महत्वपूर्ण मॉडल है। अब इसकी अगली जनरेशन में हाइब्रिड पावरट्रेन शामिल किए जाने की संभावना है। रिपोर्ट्स के अनुसार, नई Creta में मौजूदा पेट्रोल और डीजल ऑप्शनों के अलावा एक स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन भी पेश किया जा सकता है। आगामी Creta Hybrid में Hyundai के 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन पर आधारित हाइब्रिड सिस्टम मिलने की उम्मीद है। इस सेटअप में पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर की सहायता से वाहन की कार्यक्षमता बेहतर बनाने पर जोर दिया जा सकता है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक इस हाइब्रिड पावरट्रेन की पूरी तकनीकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की है। इसलिए इसकी संयुक्त पावर, टॉर्क, माइलेज और अन्य परफॉर्मेंस आंकड़ों के बारे में फिलहाल कोई निश्चित दावा करना सही नहीं होगा। Hyundai ने 2030 से पहले भारत में अगली जनरेशन की Creta लाने की योजना की पुष्टि की है। हालांकि, इसके हाइब्रिड वेरिएंट की सटीक लॉन्च डेट और भारत में मिलने वाले स्पेसिफिकेशन की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। 2. Kia Seltos Hybrid Kia Seltos Hybrid कंपनी की उन आगामी गाड़ियों में शामिल है, जिनसे भारतीय बाजार में हाइब्रिड SUV सेगमेंट में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। दी गई जानकारी के अनुसार, Kia ने 2026 Paris Motor Show में Seltos Hybrid को प्रदर्शित किया था। इसके भारत में 2027 के दौरान लॉन्च होने की उम्मीद है। ग्लोबल मॉडल में 1.6-लीटर पेट्रोल-हाइब्रिड पावरट्रेन दिया गया है। इसका संयुक्त पावर आउटपुट 178 hp बताया गया है। इस पावरट्रेन में पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर मिलकर काम करते हैं, जिससे वाहन को चलाने के लिए दोनों सोर्स के पावर का इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि, ग्लोबल मॉडल के इन आंकड़ों को भारत में आने वाली Seltos Hybrid के अंतिम स्पेसिफिकेशन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। Kia ने अभी तक भारतीय मॉडल के इंजन, पावर आउटपुट और अन्य तकनीकी विवरणों की पुष्टि नहीं की है। हाइब्रिड वर्जन के आने के बाद Seltos के पेट्रोल और डीजल ऑप्शनों के साथ एक नया पावरट्रेन विकल्प भी जुड़ सकता है। इससे उन ग्राहकों को अतिरिक्त विकल्प मिलने की संभावना है, जो मिडसाइज SUV खरीदते समय फ्यूल एफिशिएंसी को प्राथमिकता देते हैं। 3. Hyundai की नई 7-सीटर हाइब्रिड SUV Hyundai केवल अपनी मौजूदा SUVs में हाइब्रिड तकनीक शामिल करने पर ही काम नहीं कर रही है, बल्कि कंपनी एक नई बड़ी SUV भी विकसित कर रही है। यह मॉडल तीन-पंक्ति वाली सीटिंग के साथ आ सकता है और इसे Hyundai Alcazar तथा Hyundai Tucson के बीच पोजिशन किए जाने की संभावना है। रिपोर्ट्स में इस नई SUV को Ni1i कोडनेम से जोड़ा गया है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक इसके आधिकारिक नाम और भारत में लॉन्च से जुड़ी पूरी जानकारी की पुष्टि नहीं की है। इस आगामी SUV में स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन मिलने की संभावना जताई जा रही है। इस तरह का सेटअप पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर के कॉम्बिनेशन से काम करता है। अगर Hyundai इस मॉडल में हाइब्रिड तकनीक पेश करती है, तो यह कंपनी के बड़े फैमिली SUV पोर्टफोलियो में एक नया विकल्प बन सकता है। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि इस SUV में कौन-सा इंजन दिया जाएगा, इसकी पावर और टॉर्क कितनी होगी या इसका माइलेज कितना रह सकता है। कंपनी ने इसके नाम, इंजन स्पेसिफिकेशन और लॉन्च टाइमलाइन की आधिकारिक जानकारी भी साझा नहीं की है। 4. Kia Carnival Hybrid Kia Carnival Hybrid कंपनी की भारत के लिए तैयार की जा रही इलेक्ट्रिफिकेशन रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कंपनी ने 2030 तक भारतीय बाजार में अपने इलेक्ट्रिफिकेशन पोर्टफोलियो का विस्तार करने की योजना में Carnival Hybrid को शामिल किया है। दी गई जानकारी के अनुसार, इस हाइब्रिड MPV के लिए प्री-बुकिंग शुरू हो चुकी है और इसकी लॉन्चिंग जल्द होने की उम्मीद है। Kia Carnival Hybrid में 1.6-लीटर टर्बो-GDi पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है। इस पावरट्रेन में दोनों के अलग-अलग पावर और टॉर्क आउटपुट निर्धारित हैं। इस सेटअप में पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर मिलकर काम करते हैं। हालांकि, दोनों की पावर को सीधे जोड़कर कुल संयुक्त आउटपुट नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि हाइब्रिड सिस्टम का वास्तविक संयुक्त आउटपुट उसकी तकनीकी संरचना पर निर्भर करता है। Carnival Hybrid को भारत में टॉप-स्पेक Limousine+ वेरिएंट में पेश किए जाने की जानकारी दी गई है। इस वेरिएंट में प्रीमियम सुविधाओं और सुरक्षा तकनीक पर जोर दिया गया है। इसकी प्रमुख सुविधाओं में डुअल डिजिटल डिस्प्ले शामिल हैं, जो ड्राइवर और यात्रियों के लिए जरूरी जानकारी तथा वाहन से संबंधित इंटरफेस उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा, लेवल 2 ADAS की सुविधा दी जाएगी, जिसमें ड्राइविंग के दौरान सहायता देने वाली विभिन्न तकनीकें शामिल होती हैं। सीटिंग और आराम के लिहाज से इसमें वेंटिलेटेड, हीटेड और पावर्ड सीटें मिलेंगी। तीन-पंक्ति वाली सीटिंग व्यवस्था इसे बड़े परिवारों के लिए उपयोगी विकल्प बना सकती है। वहीं, 360-डिग्री कैमरा वाहन के आसपास का दृश्य देखने में मदद करेगा। सुरक्षा के लिए इसमें 8 एयरबैग दिए जाने की जानकारी भी सामने आई है। Hyundai और Kia की हाइब्रिड कारों की लॉन्च टाइमलाइन सभी मॉडलों की लॉन्च स्थिति एक जैसी नहीं है। Kia Seltos Hybrid के लिए 2027 का अनुमान दिया गया है, जबकि Hyundai Creta Hybrid और नई तीन-पंक्ति वाली SUV की समयसीमा अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। Carnival Hybrid के मामले में प्री-बुकिंग और जल्द लॉन्च होने की जानकारी दी गई है, लेकिन सटीक तारीख का उल्लेख नहीं है।