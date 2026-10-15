Maruti, TATA या Hyundai; कौन है देश की 5 सबसे सस्ती ऑटोमैटिक SUV, कीमत सिर्फ 6 लाख से शुरू

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। आज की भीड़ भरे रास्तों में गाड़ी चलाना काफी थकाने वाला काम होता है। ऐसे में ऑटोमैटिक SUVs ड्राइविंग को बहुत ही आरामदायक बना देती हैं। अगर आप भी अपनी फैमिली के लिए एक बजट-फ्रेंडली और फीचर्स से भरपूर SUV खरीदने की सोच रहे हैं तो अब आपको भारी बजट खर्च करने की जरूरत नहीं है। यहां हम आपको देश की 5 सबसे सस्ती ऑटोमैटिक SUVs के बारे में बताएंगे।

Nissan Magnite यह भारत की सबसे सस्ती ऑटोमैटिक SUV में से एक है। Magnite का Visia AMT मॉडल सबसे किफायती ऑटोमैटिक वेरिएंट है। इस गाड़ी में 6 एयरबैग्स, TPMS, केबिन एयर-प्यूरीफायर, हैलोजन हेडलाइट्स, आगे और पीछे पावर विंडो और रियर पार्किंग सेंसर मिलते हैं। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 6.30 लाख रुपए से शुरू होती है।

Maruti Suzuki Fronx Fronx में 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन और 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स मिलता है। इसके हाई-वेरिएंट्स में 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ 6-स्पीड ऑटोमैटिक का विकल्प भी दिया गया है। इसमें 6 एयरबैग, 4-स्पीकर साउंड सिस्टम, रियर पार्किंग सेंसर और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल की सुविधा मिलता है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 8.25 लाख रुपए से शुरू होती है।

Renault Kiger Renault Kiger में 10 लाख से कम कीमत में दो ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के विकल्प मिलते हैं। पहला है 72hp इंजन के साथ 5-स्पीड AMT और दूसरा 100hp टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ ज्यादा स्मूथ गियरबॉक्स है। Kiger का Evolution वेरिएंट सबसे सस्ता AMT मॉडल है। इसमें 6 एयरबैग, कीलेस एंट्री, रियर वेंट्स के साथ मैनुअल AC और LED टेल-लैंप्स मिलते हैं।

माइलेज की बात करें तो AMT 19.03kmpl का माइलेज (ARAI) देती है तो वहीं CVT का माइलेज 18.24kmpl है। वहीं, इसकी एक्स-शोरूम कीमत 7.03 लाख रुपए से शुरू होती है। TATA Punch इस गाड़ी के ज्यादातर मॉडलों में 88hp वाला 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है। इसमें Pure+ वेरिएंट से 5-स्पीड AMT का विकल्प शुरू होता है। बता दें कि, 10 लाख रुपए से कम में Punch के CNG-AMT वेरिएंट का विकल्प भी मिलता है। इसमें 6 एयरबैग और डिफॉगर जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 7.75 लाख रुपए से शुरू होती है।