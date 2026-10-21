नई Honda CBR500R हुई पेश, नए 502cc के दमदार Inline-Four इंजन के साथ मिले शानदार फीचर्स

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। होंडा टू-व्हीलर्स ने अपनी स्पोर्ट्स बाइक Honda CBR500R Four को ग्लोबल मार्केट में पेश किया है। यह एक मिडिलनेट स्पोर्टबाइक है। इसमें नया 502cc, इनलाइन-फोर सिलेंडर इंजन दिया गया है। इस बाइक की सबसे बड़ी खासियत इसका चार-सिलेंडर इंजन है। यह इंजन 72 PS की पावर और स्टैंडर्ड Honda E-Clutch सिस्टम के साथ आता है। इसके साथ ही बाइक में TFT डिस्प्ले, तीन राइडिंग मोड और एडवांस सेफ्टी फीचर्स भी मिलते हैं। आइए इसके बाकी चीजों के बारे में विस्तार में जानते हैं.

Honda CBR500R Four का डिजाइन और लुक नई Honda CBR500R Four को स्पोर्टी और मस्कुलर डिजाइन दिया गया है। बाइक के फ्रंट में ट्विन LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स मिलती हैं, जिनमें LED DRLs को इंटीग्रेट किया गया है। इसका डिजाइन होंडा की स्पोर्टबाइक स्टाइलिंग से मिलता है।

इसके अलावा, बाइक में एंगुलर फेयरिंग, मस्कुलर फ्यूल टैंक और ऊपर की ओर उठा हुआ एग्जॉस्ट दिया गया है। ये सभी मिलकर इसके स्पोर्टी लुक को बेहतर बनाते हैं। कंपनी ने इसे दो कलर ऑप्शन में पेश किया है, जिनमें Ignition Red और Matte Ballistic Black Metallic शामिल हैं।

Honda CBR500R Four में नया इंजन इसमें नया 502cc, लिक्विड-कूल्ड, इनलाइन-फोर सिलेंडर इंजन दिया गया है। इसे 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। यह इंजन 11,000 rpm पर 72 PS की पावर और 9,750 rpm पर 47.4 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है।

इंजन की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए इसमें कई तकनीकी बदलाव किए गए हैं। इनमें Nickel-Silicon Carbide (Ni-SiC) सिलेंडर प्लेटिंग शामिल है, जिसका उद्देश्य वजन कम करना है। इसके अलावा, इंजन में Diamond-Like Carbon (DLC) वाल्व लिफ्टर्स और अलग-अलग साइज वाले इनटेक फनल के साथ डुअल रैम-एयर इनटेक सिस्टम दिया गया है।

Honda E-Clutch सिस्टम मिला नई Honda CBR500R Four में कंपनी का Honda E-Clutch सिस्टम स्टैंडर्ड तौर पर दिया गया है। इस तकनीक की मदद से राइडर क्लच लीवर को मैन्युअल रूप से ऑपरेट किए बिना बाइक को चलाना शुरू कर सकता है, गियर बदल सकता है और बाइक रोक सकता है।

यह सिस्टम उन राइडर्स के लिए बेहतरीन हो सकता है, जो गियर वाली स्पोर्टबाइक पर क्लच के इस्तेमाल को कम करना चाहते हैं। हालांकि, बाइक में 6-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है, इसलिए राइडर को गियर बदलने की सुविधा मिलती है, जबकि क्लच के संचालन में E-Clutch सिस्टम मदद करता है।

5-इंच TFT डिस्प्ले और Honda RoadSync फीचर्स मिले Honda CBR500R Four में 5-इंच का TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिया गया है। इसमें Honda RoadSync का फीचर भी मिलती है, जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के जरिए स्मार्टफोन से कनेक्शन करने में मदद करता है।

इस सिस्टम के जरिए से राइडर को टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन के साथ कॉल और SMS अलर्ट की सुविधा भी मिलती है। इसके अतिरिक्त, बाइक में बैकलिट स्विच और USB Type-C चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। इंजन इमोबिलाइजर भी इसके फीचर पैकेज का हिस्सा है।

Honda CBR500R Four में राइड-बाय-वायर थ्रॉटल दिया गया है। इसके साथ तीन राइडिंग मोड मिलते हैं, जिनमें Standard, Sport और Urban शामिल हैं। ये मोड राइडर को अलग-अलग परिस्थितियों और जरूरतों के अनुसार बाइक की सेटिंग चुनने की सुविधा देते हैं।

इसके अलावा, बाइक में दो कस्टमाइज किए जा सकने वाले User मोड भी दिए गए हैं। इनमें पावर, इंजन ब्रेकिंग और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे पैरामीटर को अपनी जरूरत के अनुसार एडजस्ट किया जा सकता है। Honda CBR500R Four के सेफ्टी फीचर्स सेफ्टी के लिए इसमें में डुअल-चैनल ABS दिया गया है। यह ब्रेकिंग के दौरान पहियों के लॉक होने की आशंका को कम करने में मदद करता है। बाइक में स्विचेबल ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिलता है, जिसे राइडर जरूरत के अनुसार ऑन या ऑफ कर सकता है। डुअल-चैनल ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स बाइक के सेफ्टी पैकेज को मजबूत बनाते हैं। इसके अलावा, राइडिंग मोड और कस्टमाइजेशन के विकल्प राइडर को बाइक के व्यवहार को अपनी पसंद के अनुसार सेट करने की सुविधा देते हैं।

सस्पेंशन, फ्रेम और ब्रेकिंग सिस्टम Honda CBR500R Four को नए स्टील ट्यूब डायमंड फ्रेम पर तैयार किया गया है। इसमें आगे और पीछे दोनों तरफ 17-इंच के व्हील दिए गए हैं। सस्पेंशन के लिए फ्रंट में 41 mm KYB इनवर्टेड फोर्क और रियर में Pro-Link मोनोशॉक मिलता है।

ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो बाइक के फ्रंट में दो 296 mm डिस्क ब्रेक दिए गए हैं, जिनके साथ रेडियली माउंटेड Nissin टू-पिस्टन कैलिपर्स मिलते हैं। वहीं, पीछे की तरफ सिंगल-पिस्टन कैलिपर के साथ 240 mm डिस्क ब्रेक दिया गया है।

कंपनी ने इसमें स्टैंडर्ड तौर पर Pirelli Diablo Rosso IV टायर दिए हैं। फ्रंट और रियर में डिस्क ब्रेक, दोनों तरफ 17-इंच के व्हील और दिए गए सस्पेंशन सेटअप के साथ यह बाइक स्पोर्टी राइडिंग को ध्यान में रखकर तैयार की गई है।