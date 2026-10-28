ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में होने जा रहे बड़े बदलाव, अब ये सेवाएं हो जाएंगी मुफ्त

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े नियमों में कई बदलाव होने जा रहे हैं। इसके लिए केंद्र सरकार ने एक मसौदा जारी किया है। इसमें लर्नर लाइसेंस की परीक्षा, व्यक्तिगत जानकारी में सुधार, आवेदन के निपटारे और लाइसेंस से जुड़ी ऑनलाइन सेवाओं को लेकर कई प्रस्ताव शामिल हैं। ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े नियमों में होने जा रहे इन बदलावों का उद्देश्य आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाना और कुछ सेवाओं पर लगने वाली फीस को समाप्त करना है।

ड्राइविंग लाइसेंस नियमों में होने वाले बदलवा आइए विस्तार में जानते हैं कि प्रस्तावित नियमों में क्या बदलाव हो सकते हैं और वाहन चालकों को इनसे क्या फायदा मिलेगा? सावल 1: ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में क्या बदलाव होंगे? जवाब: केंद्र सरकार के मसौदे में ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित कई प्रक्रियाओं को बदलने का प्रस्ताव है। इसमें लर्नर लाइसेंस की परीक्षा के नियम सख्त करने, नाम-पता जैसे जानकारियों में सुधार को आसान बनाने और आवेदनों पर समय सीमा के भीतर फैसला लेने जैसे प्रावधान शामिल हैं। इसके अलावा, भारतीय नागरिकों और विदेशियों के लिए लाइसेंस से जुड़ी प्रक्रिया को लेकर भी बदलाव का प्रस्ताव है।

सावल 2: लर्नर लाइसेंस की परीक्षा पास करने के लिए कितने अंक जरूरी होंगे? जवाब: प्रस्तावित नियमों के अनुसार, सड़क सुरक्षा से संबंधित ऑनलाइन टेस्ट में सफल होने के लिए आवेदक को कम से कम 75 प्रतिशत सवालों के सही जवाब देने होंगे। फिलहाल दिए गए विवरण में यह सीमा 60 प्रतिशत बताई गई है। इसके साथ ही, परीक्षा से पहले कम से कम 30 मिनट का सुरक्षित ड्राइविंग ट्यूटोरियल पूरा करना भी जरूरी होगा। इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद आवेदक को लर्नर लाइसेंस जारी करने के लिए सात से 15 दिनों तक का समय लग सकता है।

सावल 3: ड्राइविंग लाइसेंस में कौन-कौन सी सेवाएं मुफ्त हो सकती हैं? जवाब: ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित कुछ सेवाओं पर लगने वाली फीस खत्म हो सकती है। इसका उद्देश्य लोगों को व्यक्तिगत जानकारी में बदलाव कराने और जरूरी डिटेल अपडेट करने में आर्थिक राहत देना है।

ये सेवाएं मुफ्त हो सकती हैं- नाम और पता बदलना: लाइसेंस में दर्ज नाम, पता और अन्य व्यक्तिगत जानकारी को अपडेट करने के लिए मौजूदा 200 रुपये की फीस समाप्त करना है।

लाइसेंस में दर्ज नाम, पता और अन्य व्यक्तिगत जानकारी को अपडेट करने के लिए मौजूदा 200 रुपये की फीस समाप्त करना है। मोबाइल नंबर और ईमेल अपडेट: पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल पते को अपडेट करने की सुविधा भी मुफ्त हो सकती है।

पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल पते को अपडेट करने की सुविधा भी मुफ्त हो सकती है। आधार आधारित ऑनलाइन सत्यापन: नियम 32 के तहत आधार से ऑनलाइन सत्यापन करने वाली सेवाओं पर लगने वाला फीस भी खत्म हो सकता है। सावल 4: ड्राइविंग लाइसेंस में नाम या पता बदलने की प्रक्रिया कितने दिनों में पूरी होगी? जवाब: नाम-पता या अन्य व्यक्तिगत जानकारी में बदलाव के लिए किए गए आवेदन पर 15 दिनों के भीतर फैसला लेना होगा। इसका मतलब है कि संबंधित आवेदन को अनिश्चित समय तक लंबित रखने के बजाय निर्धारित समय सीमा में मंजूर या खारिज करने का प्रावधान होगा। अगर आवेदन खारिज किया जाता है, तो संबंधित अधिकारी को इसकी वजह लिखित रूप में बतानी होगी। वहीं, पता बदलने के आवेदन पर 30 दिनों तक कोई फैसला नहीं होने की स्थिति में उसे स्वतः मंजूर मानने का प्रस्ताव है।

सावल 5: ड्राइविंग लाइसेंस पर कौन-सी नई जानकारियां दर्ज की जा सकती हैं? जवाब: मसौदे में ड्राइविंग लाइसेंस पर अतिरिक्त जानकारी दर्ज करने की सुविधा देने का प्रस्ताव भी शामिल है। इससे वाहन चालक और संबंधित अधिकारियों को जरूरी डिटेल एक ही जगह उपलब्ध हो सकते हैं।

लाइसेंस पर ये जानकारियां दर्ज की जा सकती हैं- क्यूआर कोड से संबंधित जानकारी।

इमरजेंसी कांटेक्ट नंबर।

अंगदान से संबंधित जानकारी।

एलर्जी की जानकारी।

मेडिकल स्थिति से जुड़ी जानकारी।

लाइसेंस निलंबन जैसी स्थिति से संबंधित सूचना। सावल 6: क्या आरसी में पता बदलवाने की फीस भी खत्म हो सकती है? जवाब: हां, प्रस्ताव में वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) में पता बदलने की फीस समाप्त करने की बात कही गई है। इससे उन वाहन मालिकों को राहत मिल सकती है, जिन्हें अपना पता बदलने के बाद वाहन के दस्तावेजों में भी अपडेट कराना पड़ता है। इसके अलावा, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) में जमा किए जाने वाले शुल्क पर सीमा तय करने का प्रस्ताव है। दोपहिया वाहनों के लिए यह शुल्क 300 रुपये और अन्य वाहनों के लिए 500 रुपये मासिक तक सीमित हो सकती है।

सावल 7: क्या नए नियम भारतीयों और विदेशियों, दोनों पर लागू होंगे? जवाब: उपलब्ध मसौदे की जानकारी के अनुसार, ड्राइविंग लाइसेंस की प्रक्रिया में प्रस्तावित बदलाव भारतीय नागरिकों के साथ विदेशियों के लिए भी जरूरी हो सकते हैं। हालांकि, अलग-अलग कैटेगरी के आवेदकों पर नियमों का सटीक दायरा और लागू होने की शर्तें उपलब्ध जानकारी में विस्तार से स्पष्ट नहीं हैं। इसलिए आवेदन करने से पहले संबंधित सेवा के लिए लागू अंतिम नियमों की जानकारी लेना जरूरी होगा।