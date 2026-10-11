ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में एमजी की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से जल्‍द ही MG Windsor EV के नए एडिशन को लॉन्‍च करने की तैयारी की जा रही है। नए एडिशन में किस तरह की खासियत को दिया जा सकता है। इसमें कितनी दमदार बैटरी और मोटर दी जा सकती है। कब तक निर्माता की ओर से इसे लॉन्‍च किया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

MG Windsor EV का आ रहा नया एडिशन

एमजी की ओर से इलेक्‍ट्रिक कार के तौर पर विंडसर ईवी को ऑफर किया जाता है। निर्माता की ओर से जानकारी दी गई है कि वह इस ईवी के नए एडिशन के तौर पर इंडल्‍ज को भारतीय बाजार में लॉन्‍च करने की तैयारी कर रही है। निर्माता की ओर से लॉन्‍च से पहले इसका नया टीजर भी जारी किया गया है।

क्‍या मिली जानकारी निर्माता की ओर से जो नया टीजर जारी किया गया है, उसके मुताबिक कार को नए गोल्‍डन रंग के साथ लॉन्‍च किया जाएगा। इस कार के नए इंडल्‍ज एडिशन को इसलिए लॉन्‍च किया जा रहा है क्‍योंकि इस ईवी को देश में दो साल पूरे हो चुके हैं और अब तक इसकी 80 हजार से ज्‍यादा यूनिट्स की बिक्री देशभर में हो चुकी है।

कितनी दमदार बैटरी MG Windsor EV में निर्माता की ओर से 38 kWh और 52.9 KWh की क्षमता की बैटरी को दिया जाता है। जिसे 0-100 फीसदी चार्ज करने में 13.8 घंटे का समय लगता है। फास्‍ट चार्जर के जरिए इसे 55 मिनट में 0-80 फीसदी तक चार्ज किया जा सकता है। विंडसर ईवी में परमानेंट सिंकोरियस मोटर दी गई है जिससे 136 पीएस की पावर और 200 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। जिससे इसे 331 और 449 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है।