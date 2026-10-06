नवंबर में आने वाली Mercedes-Benz GLC इलेक्ट्रिक की बुकिंग शुरू, 715 किमी की रेंज और 39 इंच की स्क्रीन

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। Mercedes Benz ने अपनी नई इलेक्ट्रिक SUV GLC को भारत में 4 नवंबर को लॉन्च करने जा रही है और साथ ही कंपनी ने इसकी बुकिंग शुरू करने की घोषणा कर दी है। भारत में यह 400 4Matic वर्जन में मिलेगी। आइए इस इलेक्ट्रिक SUV के डिजाइ, फीचर्स, रेंज के बारे में जानते हैं। बता दें कि इसे भारत में ही पुणे के चाकन प्लांट में तैयार किया जाएगा।

कैसा है डिजाइन? Mercedes-Benz GLC इलेक्ट्रिक का डिजाइन ब्रांड की दूसरी गाड़ियों जैसा ही मॉडर्न है। इसके आगे की तरफ बीच में ब्रांड के लोगो के साथ एक क्लोज्ड ग्रिल दी गई है। इसमें आइब्रो शेप्ड के थ्री-पॉइंटेड LED DRLs और LED हेडलाइट्स मिलते हैं। ग्रिल के नीचे बड़े एयर वेंट और सिल्वर कलर का लोअर लिप दिया गया है।

साइड और रियर लुक वहीं, साइड से देखने पर एक स्लोपिंग रूफलाइन दिखती है जिसमें डुअल-टोन ORVMs और क्रोम विंडो सराउंड है। इसमें ट्रे़डिशनल फ्लश-फिटिंग डोर हैंडल, 21-इंच के अलॉय व्हील और पतली बॉडी क्लैडिंग दी गई है। पीछे की तरफ GLC में स्टार शेप की LED टेललाइट्स और बीच में ब्रांड के लोगो के साथ एक कनेक्टेड सेटअप मिलता है।

इंटीरियर और फीचर्स इस इलेक्ट्रिक SUV में 39.1 इंच की MBUX हाइपरस्क्रीन दी गई है। कंपनी का दावा है कि यह किसी भी Mercedes-Benz कार में लगाई गई सबसे बड़ी डिस्प्ले है। इस हाइपरस्क्रीन में ड्राइवर का डिस्प्ले, इंफोटेनमेंट सिस्टम और पैसेंजर के इंटरटेनमेंट के लिए एक डिस्प्ले जुड़ी हुई है। इसमें आगे की तरफ वेंटिलेशन, हीटिंग और मसाज फंक्शन के साथ कई तरह से एडजस्ट होने वाली पावर्ड सीटें मिलती हैं।