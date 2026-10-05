Bajaj Pulsar पर बंपर फेस्टिव ऑफर्स, ₹12,000 तक की छूट और नए फीचर्स

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। अगस्त महीने से Bajaj अपनी कई Pulsar मोटरसाइकिलों को अपग्रेड और बेहतर बना रही है। NS400Z जैसे मॉडल्स में बदलाव कम हैं जबकि Classic Pulsar 125 और 150 जैसे बाइक्स में लगभग सब कुछ बदल गया है। अब Bajaj ग्राहकों को इन नई और बेहतर Pulsar बाइक्स को खरीदने के लिए फेस्टिव ऑफर्स के जरिए अट्रैक्ट कर रही है।

क्या मिल रहे हैं ऑफर्स? मॉडल के आधार पर कैश ऑफर 2,500 रुपए से 5,000 रुपए के बीच है। NS400Z पर सबसे ज्यादा 12,000 रुपए का फायदा मिल रहा है जिसमें 5,000 रुपए की नकद बचत और 7,000 रुपए फाइनेंस वे सर्विस कंपोनेंट से जुड़े हैं। ये छूट ऑफर्स इसलिए भी खास हैं क्योंकि अपडेटेड Pulsar 125, Pulsar 150 और Pulsar N160 S/SS कुछ हफ्ते पहले ही लॉन्च हुई थी।

हालिया Pulsar लॉन्च के बावजूद सितंबर 2026 में Bajaj की घरेलू टू-व्हीलर वाहनों की बिक्री 12% से घटकर 2,39,771 यूनिट रह गई है। अलग-अलग मॉडल्स पर फायदे एंट्री लेवल पर Pulsar 125 पर कुल 6,000 रुपए और NS125 पर 6,200 रुपए के फायदे मिल रहे हैं जिसमें 2,500 रुपए का नकद डिस्काउंट शामिल है। Pulsar 150 पर 7,200 रुपए के फायदे मिलते हैं जबकि n160 S/SS और NS160 में हर पर 7,500 रुपए के फायदे मिल रहे हैं।

वहीं, Pulsar 220F के लिए 7,700 रुपए, N250 के लिए 7,900 रुपए और NS200 के लिए 8,000 रुपए के फायदे मिल रहे हैं। RS 200 पर कुल मिलाकर 8,900 रुपए के फायद मिल रहे हैं। इन सभी मॉडल्स पर 3,000 रुपए का कैश डिस्काउंट मिलता है और इनके कुल फायदों में अंतर फाइनेंस व सर्विस कंपोनेंट के हिसाब से है।