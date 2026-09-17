Maruti Suzuki की बड़ी योजना, अगले 5 सालों में आएंगी 7 नई SUV और 5 इलेक्ट्रिक कारें

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। Maruti Suzuki अगले 5 सालों में अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में बड़े बदलाव की तैयारी में है। कंपनी की योजना अगले 5 सालों में 7 नई SUV और पांच इलेक्ट्रिक व्हीकल पेश करने की है। मीडियो रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसे भारतीय ग्राहकों की बदलती प्राथमिकताओं को पूरा करना है। साथ ही, यह कई पावरट्रेन तकनीकों में अपनी मजबूत स्थिति को भी बनाए रखेगा।

डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रिपोर्टेस की मानें तो, Maruti Suzuki की रणनीति किसी खास सेगमेंट को छोड़ने की नहीं, बल्कि एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने की है। कंपनी मल्टी-पावरट्रेन अप्रोच अपना रही है जिसके तहत जैसे-जैसे भारत क्लीन मोबिलिटी की ओर बढ़ रहा है जिसमें CNG, हाइब्रिड और EV के साथ रहने की उम्मीद है। बता दें कि, अपडेटेड Baleno में एक नए डिजाइन और नए Z12E इंजन को शामिल किया गया है।

इसमें रडार और कैमरा तकनीक के साथ सेगमेंट-फर्स्ट लेवल 2 ADAS, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और एक प्रीमियम Clarion साउंड सिस्टम मिलता है। SUV सेगमेंट Maruti की विकास योजनाओं में SUV सेगमेंट सबसे अहम बना हुआ है। वर्तमान में, ब्रांड के पास कॉम्पैक्ट-SUV सेगमेंट में 2026 Brezza जैसे मॉडल मौजूद हैं। E-Vitara को एक समर्पित बोर्न-EV प्लैटफॉर्म पर तैयार किया गया है। यह 49kWh और 61kWh के बैटरी विकल्पों के साथ आती है और कुछ वेरिएंट्स में इसकी रेंज 500 किमी से ज्यादा होने का दावा किया गया है।