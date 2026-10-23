Maruti Suzuki लॉन्च कर सकती है पहली 7-सीटर इलेक्ट्रिक कार, मिल सकती है 500 किमी की रेंज और ADAS

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। Maruti Suzuki के एक टेस्टिंग म्यूल देखा गया है जिसके बारे में माना जा रहा है कि यह देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी की एक इलेक्टिक 7-सीटर कार है। इसे पहले भी कई बार देखा जा चुका है। नई तस्वीरों में इसके पीछे के डिजाइन का पता चलता है। इस आने वाली 7-सीटर इलेक्ट्रिक गाड़ी को YMC कहा जा रहा है जो Maruti की 7-सीटर इलेक्ट्रिक होगी।

कैसा हो सकता है डिजाइन? Maruti की आने वाली इलेक्ट्रिक 7-सीटर की बहुत ज्यादा अभी तक सामने नहीं आ पाई है। पिछली तस्वीरों में एक छोटा बोनट और लंबा आकार देखा गया था। बॉडी क्लैडिंग जैसी इसमें कई SUV वाली खूबियां मौजूद हैं लेकिन Kia Clavis और Maruti की अपनी XL6 भी ये मिलती हैं। हालांकि, YMC की बनावट काफी हद तक Maruti e-Vitara जैसी लगती है। इसके 2027 में लॉन्च होने की उम्मीद है।

कैसा है रियर डिजाइन? हाल ही में जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें रियर डिजाइन उससे एक एंड-टू-एंड कनेक्टेड टेल लाइट डिजाइन और स्क्वायर टेलगेट ओपनिंग दिखता है। इसके अलावा इसमें शार्क फिन एंटीना, हाई-माउंट स्टॉप लैंप, रियर डिफॉगर, रियर वॉशर और वाइपर जैसे चीजें दिखती हैं। पहले सामने आई तस्वीरों में साइड प्रोफाइल से एयरोडायनेमक व्हील्स और इंटीग्रेटेड टर्न सिग्नल वाले ORVM भी दिखाई देते हैं। रियर में एक वाइपर और रियर बंपर के निचले हिस्से में रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं।