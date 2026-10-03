Maruti Suzuki YMC इलेक्ट्रिक MPV, मिलेगा नया डिजाइन और एडवांस फीचर्स के साथ 470 किमी तक की रेंज

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki इस साल एक नई 3-रो इलेक्ट्रिक MPV लॉन्च कर सकती है। Maruti की इस इलेक्ट्रिक MPV का कोडनेम YMC है जिसे हाल ही में भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। उम्मीद है कि इसे साल 2026 के अंत तक देश में लॉन्च किया जा सकता है। आइए इसके संभावित डिजाइन और फीचर्स के बारे में जानते हैं।

प्लैटफॉर्म और पावरट्रेन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, Maruti Suzuki YMC का प्लैटफॉर्म E Vitara के साथ शेयर किए जाने की उम्मीद है। बता दें कि, E Vitara एक स्केटबोर्ड प्लैटफॉर्म का इस्तेमाल करती है और ऐसी उम्मीद है कि इसमें ई विटारा वाले ही बैटरी विकल्प और पावरट्रेन दिए जा सकते हैं। हालांकि, साइज बड़ा होने की वजह से इसकी रेंज E Vitara की तुलना में थोड़ी कम हो सकती है।