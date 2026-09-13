ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। वाहन निर्माता मारुति सुजुकी की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से बजट एमपीवी के तौर पर Maruti Ertiga को ऑफर किया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस गाड़ी की कीमत को बढ़ा दिया गया है। इसकी कीमत में कितनी बढ़ोतरी हुई है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

महंगी हुई Maruti Ertiga मारुति की ओर से अर्टिगा को भारतीय बाजार में बजट एमपीवी के तौर पर ऑफर किया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस गाड़ी की कीमत में बढ़ोतरी कर दी गई है। निर्माता की ओर से कुछ समय पहले ही जानकारी दी गई थी कि वह अपनी कारों की कीमत को बढ़ा रही है।