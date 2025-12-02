Maruti E Vitara का हुआ क्रैश टेस्ट, Bharat NCAP ने बताया कितनी है सुरक्षित
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। भारत की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल Maruti Suzuki की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से इलेक्ट्रिक एसयूवी के तौर पर Maruti E Vitara को पेश किया गया है। अब इस एसयूवी का क्रैश टेस्ट भी किया गया है। Bharat NCAP की ओर से किए गए क्रैश टेस्ट के बाद इसे कितनी रेटिंग मिली है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।
Maruti E Vitara का हुआ क्रैश टेस्ट
मारुति की पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी ई विटारा का भारत एनसीएपी ने भी क्रैश टेस्ट किया है। जिसके बाद नतीजों को जारी किया गया है। निर्माता की इस एसयूवी को क्रैश टेस्ट के बाद सुरक्षा के लिए पूरे पांच अंंक मिले हैं।
व्यस्कों के लिए कितनी सुरक्षित
जानकारी के मुताबिक इस एसयूवी को व्यस्कों की सुरक्षा के लिए 32 में से 31.49 अंक हासिल हुए हैं। जिसमें फ्रंटल ऑफसेट बेरियर टेस्ट में 16 में से 15.49 अंक दिए गए हैं। वहीं साइड मूवेबल बेरियर टेस्ट में इस एसयूवी को 16 में से 16 अंक हासिल हुए हैं।
बच्चों के लिए कितनी सुरक्षित
निर्माता की इस एसयूवी को बच्चों के लिए भी काफी बेहतर रेटिंग दी गई है। जानकारी के मुताबिक एसयूवी को बच्चों के लिए किए गए क्रैश टेस्ट के बाद 49 में से 43 अंक हासिल हुए हैं।
कब हुआ टेस्ट
भारत एनसीएपी की ओर से इस एसयूवी के क्रैश टेस्ट को 25 नवंबर 2025 को पुणे में किया गया है। जिसके बाद अब इसके नतीजों को सार्वजनिक किया गया है।
कैसे हैं सेफ्टी फीचर्स
मारुति की ओर से इस एसयूवी में कई बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स को ऑफर किया गया है। इसमें Level-2 ADAS के साथ ही सात एयरबैग, हिल होल्ड कंट्रोल, एबीएस, ईबीडी, ब्रेक असिस्ट, सभी पहियों में डिस्क ब्रेक, ईएसपी, एक्टिव कॉर्नरिंग कंट्रोल, सीट बेल्ट एडजस्टर, आइसोफिक्स चाइल्ड एंकरेज, 360 डिग्री कैमरा, पार्किंग सेंसर, टीपीएमएस, ऑटो आईआरवीएम, ई-कॉल जैसे सेफ्टी फीचर्स को ऑफर किया गया है।
Euro NCAP में भी हुआ था क्रैश टेस्ट
भारत एनसीएपी से पहले यूरो एनसीएपी की ओर से भी इस एसयूवी का क्रैश टेस्ट किया गया था। सितंबर 2025 में यूरो एनसीएपी की ओर से किए गए टेस्ट में भी इसे सुरक्षा के लिए पूरे पांच अंक मिले थे।
