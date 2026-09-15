Mahindra XUV 7XO का हुआ Crash Test; BNCAP के नतीजों ने बताया कितनी है सुरक्षित

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में महिंद्रा की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से मिड साइज एसयूवी के तौर पर Mahindra XUV 7XO को ऑफर किया जाता है। हाल में ही इस एसयूवी का Crash Test किया गया है। जिसके बाद BNCAP की ओर से इसे कितनी रेटिंग दी गई है। यह बच्‍चों और व्‍यस्‍कों के लिए कितनी सुरक्षित है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

Mahindra XUV 7XO का हुआ क्रैश टेस्‍ट महिंद्रा की ओर से मिड साइज एसयूवी के तौर पर ऑफर की जाने वाली एक्‍सयूवी 7एक्‍सओ का हाल में ही क्रैश टेस्‍ट किया गया है। BNCAP की ओर से इस एसयूवी का क्रैश टेस्‍ट किया गया है। जिसके बाद नतीजों को सार्वजनिक किया गया है।