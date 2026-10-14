Mahindra XUV 3XO CNG जल्द होगी लॉन्च, ट्विन-सिलिंडर और फीचर्स के साथ TATA Nexon को देगी टक्कर

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। Mahindra अपनी XUV 3XO का CNG वर्जन जल्द ही मार्केट में लाने की तैयारी कर रहा है। कंपनी ने इसका पहला टीजर जारी किया है और टेस्टिंग के दौरान इस कार को अंदर और बाहर दोनों तरफ से देखा गया है। तस्वीरों से पता चलता है कि इसमें ट्विन-सिलिंडर CNG सेटअप दिया गया है और इसके केबिन के अंदर CNG ओर पेट्रल के बीच स्विच करने के लिए फ्यूल सेलेक्टर भी लगाया गया है।

बूट स्पेस और सिलिंडर सेटअप Mahindra XUV 3X0 में दो CNG सिलिंडर दिए गए हैं जिन्हें बूट के ठीक नीचे फिट किया गया है। दोनों सिलिंडर आपस में जुड़े हुए हैं और इन्हें मेटल की मजबूत स्ट्रिप से बांधकर सिक्योर किया गया है। TATA Nexon iCNG की तरह ही इस डिजाइन से सिलिंडरों के ऊपर आसानी से सामान रखा जा सकता है। हालांकि, अभी तक सिलिंडर और बूट स्पेस की पूरी जानकारी सामने नहीं आई है।

केबिन और CNG स्विच गाड़ी के अंदर ड्राइविंग सीट की तरफ एक CNG/Petrol बटन दिया गया है जिससे जरूरत पड़ने पर गाड़ी को CNG या पेट्रोल पर चलाया जा सकता है। केबिन का लुक पुराने मॉडल जैसा ही रखा गया है जिसमें नीचे की तरफ लाइट कलर और एसी वेंट के आसपास ग्लॉस-ब्लैक ट्रिम मिलता है।

एक्सटीरियर और अलॉय व्हील स्पाई शॉट में नजर आ रहे CNG वेरिएंट में डुअल-टोन अलॉय व्हील, टर्न इंडिकेटर्स के साथ ORVMs और हेडलैंप व DRLs की अरेंजमेंट दिखती है। Mahindra के टीजर में पैनोरमिक सनरूफ मिलने की भी पुष्टी हुई है जिससे पता चलता है कि खरीदारों को फीचर-रिच CNG वर्जन मिल सकते हैं। Mahindra REVX M(O) के साथ सिंगल-पेन सनरूफ जबकि पैनोरमिक सनरूफ REVX Edge (O) के साथ देती है।