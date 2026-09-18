Mahindra XUV 3X0 REVX Edge हुआ लॉन्च: जानें कीमत, फीचर्स और नए वेरिएंट्स की सारी डिटेल्स

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। Mahindra ने XUV 3X0 लाइनअप को बढ़ाते हुए REVX Edge को लॉन्च कर दिया है जिसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 9.39 लाख रुपए है। नई REVX Edge (O) की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 9.89 लाख रुपए है जो 10 लाख के कम कीमत में पैनोरमिक सनरूफ का विकल्प लेकर आती है। कंपनी ने REVX M(O) के लिए 9.99 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) में एक पेट्रोल ऑटोमैटिक विकल्प भी पेश किया है।

वेरिएंट और कीमत XUV 3X0 REVX EDGE के पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट की कीमत 9.39 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) है। पेट्रोल ऑटोमैटिक और डीजल मैनुअल दोनों वेरिएंट्स की कीमत 10.70 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) है। इस ट्रिम के लिए डीजल AMT का विकल्प लिस्टेड नहीं है। बाहरी फीचर्स में डुअल-टोन रूफ, बॉडी-कलर्ड ग्रिल और ब्लैक व्हील कवर के साथ 16-इंच के स्टील व्हील शामिल हैं।

इसमें बाई-हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलैंप, LED सिग्नेचप लैंप, LED टेल लैंप और IRVM पर इंटीग्रेडेट टर्न इंडिकेटर्स भी मिलते हैं। इंटीरियर और फीचर्स Mahindra XUV 3X0 REVS EDGE के अंदर ब्लैक कलर की लेदरनेट सीटें दी गई हैं। इसमें 10.25 इंच का HD इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो 4 स्पीकर्स और स्टीयरिंग-माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स के साथ आता है। फीचर्स की लिस्ट में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और वायर्ड एप्पल कारप्ले शामिल हैं। इसमें क्रूज कंट्रोल, रियर-व्यू कैमरा, एडजस्टेबल ड्रआइवर सीट, रियर एसी वेंट्स और कंपहोल्डर के साथ रियर आर्मरेस्ट दिए गए हैं।

XUV 3XO REVX EDGE XUV 3XO REVX EDGE (O) Comfort & Convenience Additional Features Black leatherette seats

Manual driver seat height adjustment

Rear armrest with cup holder

Adjustable headrest for the second-row middle passenger

Front armrest with storage

60:40 split rear seat

Rear AC vents

Front and rear power windows

Driver’s one-touch-down power window

Cruise control

Rear-view camera

Remote keyless entry

Electrically adjustable ORVMs

Engine start/stop

Smart steering modes

Econ Mode

Electronic trumpet horn Includes all features of XUV 3XO REVX EDGE, plus: Panoramic Sunroof

Roof rails

Electrically foldable ORVMs

Passive Keyless Entry

Push Button Start

Auto headlamps + Auto wipers Design Colored/gunmetal grille

Dual-tone roof

R16 steel wheels with black wheel covers

Bi-halogen projector headlamps

LED signature lamp with front turn indicator

LED indicators on outside rear-view mirrors (ORVMs)

LED tail lamps

Follow-me-home headlamps Safety Six airbags

Electronic Stability Control (ESC)

ISOFIX

Reverse parking sensors

Three-point seat belts for all passengers with reminder

Front height-adjustable seat belts Technology 26.03 cm HD infotainment system

Four speakers

Wireless Android Auto and wired Apple CarPlay*

Steering-mounted audio controls

Front Type-A and Type-C charging

Rear Type-C charging

12 V socket वेरिएंट वाइज प्राइस REVX EDGE (O) पेट्रोल मैनुअल की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 9.89 लाख रुपए है। पेट्रोल ऑटोमैटिक और डीजल मैनुअल वर्जन की कीमत 11.09 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) है जबकि डीजल AMT की एक्स-शोरूम कीमत 11.91 लाख रुपए है। पैनोरमिक सनरूफ के अलावा, इसमें रूफ रेल, इलेक्ट्रिकली फोल्ड होने वाले ORVM, पैसिव कीलेस एंट्री, पुश-बटन स्टार्ट, ऑटोमैटिक हेडलैंप और ऑटोमैटिक वाइपर दिए गए हैं। Mahindra के मुताबिक, दोनों EDGE ट्रिम्स में 35 स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। इनमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ISOFIX चाइल्ड-सीट माउंट, रिवर्स पार्किंग सेंसर और सभी यात्रियों के लिए सीट-बेल्ट रिमाइंडर के साथ 3-पॉइंट सीट बेल्ट शामिल हैं।