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Mahindra Vision-S SUV के नए स्पाई शॉट्स में दिखा Scorpio जैसा रियर डिजाइन, जानिए कब होगी लॉन्च

By Digital Desk Edited By: Shubham Pandey
Published: Sat, 19 Sep 2026 01:38 PM (IST)

Mahindra Vision S: महिंद्रा अपनी आने वाली Vision S बेस्ट एसयूवी पर काम कर रही है जिसमें स्कॉर्पियो जैसे रियर ...और पढ़ें

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ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। Mahindra की आने वाली Vision-S बेस्ड SUV के नए स्पाई शॉट्स सामने आए हैं जिसमें इसका पिछला स्टाइलिंग अरेंजमेंट 2025 के कॉन्सेप्ट और पहले की रिपोर्ट में दिखाए गए टेस्ट म्यूल दोनों से अलग नजर आ रहा है। इस लेटेस्ट प्रोटोटाइप के पिछले हिस्से में पिलर्स के साथ वर्टिकल लैंप्स जोड़े गए हैं जो Scorpio Classic और Scorpio N के साथ एक विजुअल कनेक्शन बनाते हैं।

रियर में बदलाव और लाइटें

सबसे खास बदलाव विंडस्क्रीन के दोनों तरफ लगी पतली रियर लैंप्स की जोड़ी है। इनमें से हर लैंप में स्टैक्ड हॉरिजॉन्टल रेड लाइटिंग एलिमेंट्स दिए गए हैं जो इस प्रोटोटाइप को पिछले टेस्ट व्हीकल पर देखी गई अस्थायी लाइटों की तुलना में ज्यादा फिनिश लुक देते हैं।

कॉन्सेप्ट और प्रोटोटाइप

साल 2025 के Vision S कॉन्सेप्ट में मुख्य रियर लैंप क्लस्टर स्पेयर व्हील की बगल में नीचे की तरफ थे। हालांकि, इसमें रियर ग्लास के पास वर्टिकल लाइट स्ट्रिप्स भी थीं लेकिन वे बॉडी के पिलर्स में मिलने के बजाय बाहरी एक्सेसरी स्ट्रक्चर पर लगी हुई थीं। स्पेयर व्हील के दोनों तरफ नीचे की ओर अलग-अलग रेक्टेंगुलर लाइटिंग यूनिट्स अभी भी दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा, पीछे का वाइपर और बंपर पर लगी रजिस्ट्रेशन प्लेट भी दिखाई दे रही है।

Scorpio Classic और Scorpio N दोनों में लंबी रियर लैंप असेंबली दी गई है जो पिछले कांच के साथ-साथ फैली हुई हैं। नए Vision S प्रोटोटाइप में भी इसी तरह की पोजीशनिंग दी गई है।

इंटीरियर और फीचर्स

पहले देखे गए स्पाई शॉट्स में दो होरिजॉन्टल डिस्प्ले, वर्टिकल एसी वेंट और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक वाला डैशबोर्ड दिखाई दिया था। प्रोडक्शन Vision S के महिंद्रा के NU_IQ आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करने और सब-4 मीटर SUV सेगमेंट को टारगेट करने की उम्मीद है। इसमें पेट्रोल, डीजल, हाइब्रिड और EV के विकल्प मिल सकते हैं लेकिन अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। इसे अगले साल लॉन्च किए जाने की उम्मीद है।

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