Mahindra Vision-S SUV के नए स्पाई शॉट्स में दिखा Scorpio जैसा रियर डिजाइन, जानिए कब होगी लॉन्च

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। Mahindra की आने वाली Vision-S बेस्ड SUV के नए स्पाई शॉट्स सामने आए हैं जिसमें इसका पिछला स्टाइलिंग अरेंजमेंट 2025 के कॉन्सेप्ट और पहले की रिपोर्ट में दिखाए गए टेस्ट म्यूल दोनों से अलग नजर आ रहा है। इस लेटेस्ट प्रोटोटाइप के पिछले हिस्से में पिलर्स के साथ वर्टिकल लैंप्स जोड़े गए हैं जो Scorpio Classic और Scorpio N के साथ एक विजुअल कनेक्शन बनाते हैं।

रियर में बदलाव और लाइटें सबसे खास बदलाव विंडस्क्रीन के दोनों तरफ लगी पतली रियर लैंप्स की जोड़ी है। इनमें से हर लैंप में स्टैक्ड हॉरिजॉन्टल रेड लाइटिंग एलिमेंट्स दिए गए हैं जो इस प्रोटोटाइप को पिछले टेस्ट व्हीकल पर देखी गई अस्थायी लाइटों की तुलना में ज्यादा फिनिश लुक देते हैं।

कॉन्सेप्ट और प्रोटोटाइप साल 2025 के Vision S कॉन्सेप्ट में मुख्य रियर लैंप क्लस्टर स्पेयर व्हील की बगल में नीचे की तरफ थे। हालांकि, इसमें रियर ग्लास के पास वर्टिकल लाइट स्ट्रिप्स भी थीं लेकिन वे बॉडी के पिलर्स में मिलने के बजाय बाहरी एक्सेसरी स्ट्रक्चर पर लगी हुई थीं। स्पेयर व्हील के दोनों तरफ नीचे की ओर अलग-अलग रेक्टेंगुलर लाइटिंग यूनिट्स अभी भी दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा, पीछे का वाइपर और बंपर पर लगी रजिस्ट्रेशन प्लेट भी दिखाई दे रही है।