Kia Carens और Carens Clavis CNG लॉन्च, जानें कीमत और फीचर्स

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। Kia ने अपनी Carens और Carens Clavis CNG को 12.12 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) और 12.39 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया है। Carens में CNG का विकल्प सिर्फ इसके प्रीमियमल(O) ट्रिम पर चलता है जबकि Carens Clavis इसे निचले-स्पेक HTE और HTE (O) ट्रिम्स पर ऑफर करती है।

इंजन और पावर Carens और Carens Clavis के CNG सीएनजी वर्जन में 1.5 लीटर एस्पिरेटेड इंजन दिया गया है जो 96hp की पावर और 123nm का टॉर्क जनरेट करता है। पेट्रोल वर्जन की तुलना में इसकी पावर 19hp और टॉर्क 21nm कम है। यह इंजन 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है जबकि पेट्रोल वेरिएंट में क्लचलेस मैनुअल (iMT) और डुअल-क्लच ऑटोमैटिक के विकल्प भी मिलते हैं।