Kia Carens और Carens Clavis CNG लॉन्च, जानें कीमत और फीचर्स
Kia Carens CNG: किआ ने कैरेंस और कैरेंस क्लेविस के CNG वेरिएंट लॉन्च कर दिए हैं। इनमें 1.5 लीटर इंजन, ...और पढ़ें
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ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। Kia ने अपनी Carens और Carens Clavis CNG को 12.12 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) और 12.39 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया है। Carens में CNG का विकल्प सिर्फ इसके प्रीमियमल(O) ट्रिम पर चलता है जबकि Carens Clavis इसे निचले-स्पेक HTE और HTE (O) ट्रिम्स पर ऑफर करती है।
इंजन और पावर
Carens और Carens Clavis के CNG सीएनजी वर्जन में 1.5 लीटर एस्पिरेटेड इंजन दिया गया है जो 96hp की पावर और 123nm का टॉर्क जनरेट करता है। पेट्रोल वर्जन की तुलना में इसकी पावर 19hp और टॉर्क 21nm कम है। यह इंजन 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है जबकि पेट्रोल वेरिएंट में क्लचलेस मैनुअल (iMT) और डुअल-क्लच ऑटोमैटिक के विकल्प भी मिलते हैं।
Kia ने अभी CNG वेरिएंट में फ्यूल-एफिशिएंशी के आंकड़े का खुलासा नहीं किया है लेकिन इसके 22 से 25KM/KG के आसपास रहने की उम्मीद है।
बूट स्पेस और स्पेयर व्हील
Carens और Carens Clavis में फैक्ट्री-फिटेड CNG टैंक को बूट फ्लोर के नीचे लगाया गया है जिससे बूट स्पेस 216 लीटर से घटकर 116 लीटर रह गया है। अन्य वेरिएंट्स की तरह ही CNG वर्जन में भी नीचे की तरफ माउंटेड स्पेयर व्हील मिलता है। Kia का दावा है कि उसने CNG टैंक और नए कंपोनेंट्स के एक्सट्रा वजन को संभालने के लिए सस्पेंशन को दोबारा ट्यून किया है और फ्रंट डिस्क ब्रेक को अपग्रेड किया है।
कंपनी का कहना है कि परफॉर्मेंस पर पड़ने वाले असर को कम करने के लिए इंजन को CNG के इस्तेमाल के मुताबिक दोबारा कैलिब्रेट किया गया है। CNG वेरिएंट में बाकी सब कुछ उनके पेट्रोल वर्जन जैसा ही है।
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