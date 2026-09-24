ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। वाहन निर्माता महिंद्रा की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महिंद्रा की ओर से जल्‍द ही नई एसयूवी के तौर पर Mahindra Vision S को लॉन्‍च किया जा सकता है। लॉन्‍च से पहले इस एसयूवी को फिर से टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। महिंद्रा की इस एसयूवी की किस तरह की जानकारी सामने आई है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

लॉन्‍च होगी Mahindra Vision S

महिंद्रा की ओर से जल्‍द ही नई एसयूवी के तौर पर विजन एस को लॉन्‍च करने की तैयारी की जा रही है। लेकिन अभी औपचारिक तौर पर निर्माता की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई है।

हो रही है टेस्टिंग लॉन्‍च किए जाने से पहले महिंद्रा की ओर से इस एसयूवी की टेस्टिंग की जा रही है। इसी दौरान इस एसयूवी को एक बार फिर से देखा गया है। इस दोरान एसयूवी के कुछ और फीचर्स और पिछले हिस्‍से की जानकारी मिली है।

क्‍या मिली जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस एसयूवी में कनेक्‍टिड टेल लाइट को दिया जाएगा। पहली बार है जब टेस्टिंग के दौरान इस फीचर की जानकारी सामने आई है। कैसे होंगे फीचर्स महिंद्रा की इस एसयूवी में पैनोरमिक सनरूफ, वायरलैस चार्जर, क्रूज कंट्रोल, एडजस्‍टेबल हेडरेस्‍ट, फोल्‍डिंग रियर आर्मरेस्‍ट, एलईडी लाइट्स, रियर डिफॉगर, छह एयरबैग, ट्रैक्‍शन कंट्रोल जैसे फीचर्स को दिया जा सकता है। कितना दमदार इंजन निर्माता की ओर से अभी इस एसयूवी को लेकर कोई औपचारिक जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन उम्‍मीद है कि इस एसयूवी में 1.2 लीटर की क्षमता का पेट्रोल और 1.5 लीटर की क्षमता का डीजल इंजन दिया जा सकता है। 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन से एसयूवी को 131 हॉर्स पावर और 230 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिल सकता है। वहीं इसके 1.5 लीटर की क्षमता वाले डीजल इंजन से एसयूवी को 117 हॉर्स पावर और 300 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिल सकता है। इसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के विकल्‍प भी दिए जा सकते हैं।