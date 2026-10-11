ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में वाहन निर्माता महिंद्रा की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से Mahindra Thar Roxx को भी ऑफर किया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस एसयूवी के फेसलिफ्ट को लॉन्‍च करने की तैयारी की जा रही है। इसमें किस तरह के बदलाव किए जा सकते हैं। कब तक इसे लॉन्‍च किया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

Mahindra Thar Roxx फेसलिफ्ट होगी लॉन्‍च मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महिंद्रा की ओर से थार रॉक्‍स के फेसलिफ्ट वर्जन को लॉन्‍च करने की तैयारी की जा रही है। लॉन्‍च से पहले इस एसयूवी के नए वर्जन की टेस्टिंग की जा रही है। जिस दौरान इसे देखा गया है।

हो रही टेस्टिंग जानकारी के मुताबिक लॉन्‍च से पहले निर्माता की ओर से इस एसयूवी की टेस्टिंग की जा रही है। इसी दौरान एसयूवी को फिर से देखा गया है। इस दौरान यह एसयूवी पूरी तरह से ढंकी हुई थी। लेकिन इसका मूल डिजाइन मौजूदा वर्जन की तरह ही है।

क्‍या मिली जानकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक इस एसयूवी के फेसलिफ्ट वर्जन को नए डा विंसी सस्‍पेंशन के साथ ऑफर किया जा सकता है। इसके साथ ही फेसलिफ्ट वर्जन में नए डिजाइन के अलॉय व्‍हील्‍स को भी दिया जा सकता है। वहीं इंटीरियर में भी कुछ बदलाव किए जा सकते हैं और इसमें नया इंफोटेनमेंट सिस्‍टम दिया जा सकता है।