ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। वाहन निर्माता महिंद्रा की ओर से भारत में कई सेगमेंट में एसयूवी की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से आज कुछ देर में Mahindra Thar Facelift को लॉन्‍च किया जा सकता है। इसमें किस तरह के बदलाव किए जा सकते हैं। किस कीमत पर इसे भारत में लॉन्‍च किया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

Mahindra Thar Facelift होगी लॉन्‍च

महिंद्रा की ओर से एसयूवी सेगमेंट में महिंद्रा थार को ऑफर किया जाता है। इस एसयूवी को निर्माता की ओर से फेसलिफ्ट के साथ लॉन्‍च किया जा सकता है।

क्‍या होंगे बदलाव

महिंद्रा की ओर से लॉन्‍च के समय ही इसमें किए गए बदलाव की जानकारी दी जाएगी। लेकिन उम्‍मीद है कि इस एसयूवी के फ्रंट और रियर के साथ ही अलॉय व्‍हील्‍स को अपडेट किया जा सकता है। साथ ही इसमें नई फ्रंट ग्रिल दी जा सकती है जो महिंद्रा थार रॉक्‍स की तरह दिखाई देगी। इसी के साथ थार रॉक्‍स वाली एलईडी हेडलाइट को भी थार फेसलिफ्ट में ऑफर किया जा सकता है। साथ ही इस एसयूवी में नया इंफोटेनमेंट सिस्‍टम, नया इंटीरियर, 540 डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स को भी ऑफर किया जा सकता है।