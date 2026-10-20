भारत में बनी Suzuki eVitara को Japan NCAP में मिली 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग, जानें भारत में कितनी सुरक्षित है इलेक्ट्रिक SUV

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। भारत में बनी Suzuki eVitara ने जापान के 2026 Japan NCAP सेफ्टी असेसमेंट में 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है। इस इलेक्ट्रिक SUV को प्रिवेंटिव सेफ्टी के लिए A रैंक और टक्कर के दौरान सेफ्टी के लिए B रैंक मिली है। इससे पहले eVitara को ANCAP से भी 4-स्टार रेटिंग मिल चुकी है। वहीं, भारत में इस इलेक्ट्रिक SUV को Bharat NCAP से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है।

Suzuki eVitara को Japan NCAP में मिली 4-स्टार रेटिंग Japan NCAP के 2026 असेसमेंट में Suzuki eVitara की सेफ्टी को तीन प्रमुख पहलुओं के आधार पर आंका गया है। इनमें दुर्घटनाओं को रोकने वाले सेफ्टी सिस्टम, टक्कर के दौरान पैसेंजर की सेफ्टी और ऑटोमैटिक इमरजेंसी एक्सीडेंट रिपोर्टिंग सिस्टम शामिल हैं। इन सभी पहलुओं के आकलन के बाद इलेक्ट्रिक SUV को कुल 4-स्टार रेटिंग दी गई।

प्रिवेंटिव सेफ्टी के लिए इसे A रैंक मिली, जबकि कोलिजन सेफ्टी में B रैंक हासिल हुई। इसके अलावा, SUV का ऑटोमैटिक इमरजेंसी एक्सीडेंट रिपोर्टिंग सिस्टम Advanced Type II श्रेणी में रखा गया। ये परिणाम बताते हैं कि eVitara के सेफ्टी सिस्टम का मूल्यांकन केवल क्रैश टेस्ट तक सीमित नहीं था, बल्कि दुर्घटना की आशंका को कम करने वाली तकनीकों को भी इसमें शामिल किया गया।

फ्रंट क्रैश टेस्ट Japan NCAP के कोलिजन सेफ्टी टेस्ट में Suzuki eVitara ने ड्राइवर की सुरक्षा के मामले में अच्छा प्रदर्शन किया। फुल-विथ फ्रंटल इम्पैक्ट टेस्ट में ड्राइवर प्रोटेक्शन के लिए इसे 5 में से Level 5 मिला। वहीं, इसी टेस्ट में पीछे की सीट पर बैठे पैसेंजर की सेफ्टी के लिए Level 4 रेटिंग दी गई।

इसके अलावा, नए ऑफसेट फ्रंटल कोलिजन टेस्ट में भी eVitara को Level 4 हासिल हुआ। इन नतीजों से पता चलता है कि फ्रंटल टक्कर से जुड़े अलग-अलग टेस्ट में SUV का प्रदर्शन एक जैसा नहीं रहा। ड्राइवर प्रोटेक्शन के एक टेस्ट में इसे अधिकतम स्तर मिला, जबकि पीछे बैठे पैसेंजर की सेफ्टी और ऑफसेट फ्रंटल इम्पैक्ट में रेटिंग इससे कम रही।

साइड इम्पैक्ट और रियर इम्पैक्ट टेस्ट साइड इम्पैक्ट टेस्ट में Suzuki eVitara को 5 में से Level 5 मिला। वहीं, रियर इम्पैक्ट के दौरान गर्दन की सेफ्टी के आकलन में ड्राइवर और फ्रंट पैसेंजर, दोनों के लिए Level 5 रेटिंग दर्ज की गई।

हालांकि, पैदल पैसेंजर की सेफ्टी से जुड़े परिणाम मिले-जुले रहे। पैदल यात्री के सिर की सेफ्टी के लिए SUV को Level 3, जबकि पैरों की सेफ्टी के लिए Level 5 मिला। सीटबेल्ट रिमाइंडर सिस्टम को Level 4 दिया गया। ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग टेस्ट दुर्घटना से बचाव के लिए दिए गए सेफ्टी फीचर्स में Suzuki eVitara ने कई टेस्ट में Level 5 हासिल किया। इनमें दिन और रात के दौरान पैदल पैसेंजर का पता लगाने वाली ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग प्रणाली के साथ साइकिल चालकों के लिए किए गए परीक्षण भी शामिल हैं।

इसके अलावा, लेन से बाहर जाने से रोकने वाली प्रणाली, हाई-परफॉर्मेंस हेडलाइट्स और गलत पेडल दबाने की स्थिति में एक्सीलरेशन को कंट्रोल करने वाले सिस्टम को भी Level 5 मिला। ये तकनीकें ड्राइविंग के दौरान संभावित जोखिम को कम करने में मदद करने के उद्देश्य से दी जाती हैं।

इंटरसेक्शन से जुड़े सेफ्टी टेस्ट जापान NCAP के अधिक चुनौतीपूर्ण इंटरसेक्शन टेस्ट में Suzuki eVitara का प्रदर्शन अलग-अलग स्तर का रहा। दाईं ओर मुड़ते समय सामने से आने वाले वाहन के लिए इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम को Level 4 मिला। दाएं या बाएं मुड़ते समय पैदल पैसेंजर का पता लगाने वाले सिस्टम को भी Level 4 रेटिंग दी गई।

वहीं, दाएं मुड़ते समय मोटरसाइकिल से जुड़े परीक्षण में SUV को Level 3 हासिल हुआ। इंटरसेक्शन पर सड़क पार करने वाले वाहनों के लिए इमरजेंसी ब्रेकिंग टेस्ट में इसे Level 2 मिला। प्रकाशित परिणामों में ये कुछ ऐसे क्षेत्र रहे, जहां रेटिंग अपेक्षाकृत कम थी।

भारत में Suzuki eVitara की कीमत और बैटरी ऑप्शन भारतीय बाजार में Suzuki eVitara को Delta, Zeta और Alpha वेरिएंट में पेश किया गया है। इसकी सूचीबद्ध कीमतें बैटरी सहित 16.19 लाख रुपये से 20.21 लाख रुपये तक हैं। इस इलेक्ट्रिक SUV में 49 kWh और 61 kWh के दो बैटरी ऑप्शन मिलते हैं।

कंपनी के बताए गए आंकड़ों के अनुसार, इसकी रेंज 543 किलोमीटर तक है। हालांकि, यह अधिकतम रेंज का आंकड़ा है और अलग-अलग बैटरी ऑप्शनों या वेरिएंट के लिए वास्तविक रेंज एक जैसी हो, यह जरूरी नहीं है। इसलिए खरीदाने से पहले संबंधित वेरिएंट की बैटरी क्षमता, रेंज और कीमत को ध्यान में रखना उपयोगी होगा।

Suzuki eVitara के सेफ्टी फीचर्स Suzuki eVitara में पैसेंजर्स के लिए कई एडवांस फीचर्स दिए गए हैं- 7 एयरबैग लेवल-2 ADAS ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग (AEB) लेन कीप असिस्ट लेन डिपार्चर वार्निंग एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल ABS के साथ EBD ब्रेक असिस्ट इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP) हिल होल्ड कंट्रोल ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक मल्टी-कोलिजन ब्रेकिंग इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) 360-डिग्री कैमरा फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर AVAS और इमरजेंसी के लिए e-Call/SOS बटन Bharat NCAP में मिली 5-स्टार रेटिंग से कैसे अलग है Japan NCAP का रिजल्ट? भारत में Suzuki eVitara को Bharat NCAP से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है, जबकि जापान के 2026 NCAP असेसमेंट में इसे 4 स्टार मिले हैं। पहली नजर में यह अंतर महत्वपूर्ण लग सकता है, लेकिन दोनों रेटिंग को सीधे एक-दूसरे के बराबर मानना सही नहीं होगा।