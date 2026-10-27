₹34 लाख तक सस्ती हुई Land Rover Defender, जानें नई कीमत और फीचर्स

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। Jaguar Land Rover (JLR) ने भारतीय बाजार में अपनी लोकप्रिय SUV Defender को लेकर बड़ा ऐलान किया है। कंपनी ने अब Land Rover Defender को भारत में ही असेंबल करना शुरू कर दिया है। इससे SUV की कीमत में वेरिएंट के आधार पर 34 लाख रुपये तक की कटौती हुई है। कीमतों में इस बड़ी कमी के बाद Defender उन ग्राहकों के लिए ज्यादा आकर्षक ऑप्शन बन सकती है, जो लग्जरी के साथ दमदार ऑफ-रोडिंग क्षमता वाली SUV खरीदना चाहते हैं।

भारत में असेंबल होगी Land Rover Defender अब तक Land Rover Defender को स्लोवाकिया से CBU (Completely Built-Up Unit) के रूप में भारत लाया जाता था। हालांकि, अब कंपनी इसे CKD (Completely Knocked-Down) किट के रूप में भारत लाकर असेंबल कर रही है। इसके लिए महाराष्ट्र के पुणे स्थित कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का इस्तेमाल किया जा रहा है।

Defender की भारत में लोकल असेंबली पहली बार शुरू हुई है। इसे भारतीय ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए की है। इससे SUV की कीमत कम करने में मदद मिली है। इसी प्लांट में पहले से Range Rover और Range Rover Sport जैसे मॉडल भी असेंबल किए जाते हैं।

Land Rover Defender की कीमत वेरिएंट नई कीमत पुरानी कीमत अंतर Defender 110 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल X-Dynamic HSE ₹99 लाख ₹1.13 करोड़ ₹14.50 लाख Defender 110 3.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल X-Dynamic HSE ₹1.18 करोड़ ₹1.52 करोड़ ₹34 लाख Defender 110 3.0-लीटर डीजल X-Dynamic HSE ₹1.18 करोड़ ₹1.52 करोड़ ₹34 लाख भारत में Defender की लोकल असेंबली का सबसे बड़ा फायदा इसकी कीमत में देखने को मिला है। CKD मॉडल पर लागू होने वाली कम इंपोर्ट ड्यूटी के कारण कंपनी SUV की कीमत घटाने में सफल रही है। वेरिएंट और स्पेसिफिकेशन के आधार पर इसकी कीमत में 14.50 लाख रुपये से लेकर 34 लाख रुपये तक की कमी की गई है। हालांकि, पुरानी कीमतों में शामिल कुछ ऑप्शनल फीचर्स को अब स्टैंडर्ड बनाया गया है। इसलिए नई और पुरानी कीमतों की तुलना करते समय इन अतिरिक्त सुविधाओं को भी ध्यान में रखना जरूरी है।

चुनिंदा वेरिएंट ही भारत में असेंबल होंगे फिलहाल भारत में Defender की लोकल असेंबली केवल 110 के X-Dynamic HSE वेरिएंट तक सीमित है। वहीं, Defender 130, Defender 90 और Defender Octa जैसे मॉडल अभी भी CBU रूट के जरिए भारत में बेचे जाएंगे। इन मॉडलों की बिक्री अपेक्षाकृत कम होने के कारण कंपनी ने फिलहाल इन्हें भारत में असेंबल करने के बजाय पूरी तरह निर्मित यूनिट के रूप में आयात करने का ऑप्शन बरकरार रखा है।