2026 में दूसरी बार बढ़ी Kia की इस गाड़ी की कीमत, जानिए अब हर वेरिएंट के लिए कितनी जेब होगी ढीली

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। Kia Sonet की कीमतों को इस साल दूसरी बार बढ़ाया गया है। इस SUV में 1.2 लीटर NA, 1.0 लीटर टर्बो और 1.5 लीटर डीजल इंजन के विकल्प मिलते हैं। साल 2026 में मिले अपडेट के तहचत Kia Sonet में दो नए ऑटोमैटिक वेरिएंट और एक नया कलर ऑप्शन भी शामिल किया गया है। आइए जानते हैं कि इसके किस वेरिएंट के कितने दाम बढ़ाए गए हैं।

इंजन और पावर Kia Sonet तीन इंजन विकल्पों के साथ आती है जिसमें पहला है 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन जो 8b2hp की पावर औऱ 115nm का टॉर्क जनरेट करता है। दूसरा है, 1.0 लीटर टर्बो इंजन जो 118bhp की पावर और 172nm का टॉर्क देता है। वहीं तीसरा है 1.5 लीटर डीजल इंजन जो 115bhp की पावर और 250nm का टॉर्क जनरेट करता है।

क्या मिलते हैं फीचर्स? Kia Sonet में 10.25 इंच की सेंटर स्क्रीन या डिस्प्ले, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ड्राइवर के लिए पावर्ड सीट, फ्रंट वेंटिलेटेड सीटें, 7-स्पीकर BOSE ऑडियो सिस्टम, एंबिएंट लाइट्स, 360-डिग्री कैमरा, सनरूफ जैसे फीचर्स मिलते हैं। साथ ही, इसके सभी वेरिएंट्स में 6 एयरबैग्स, ESC, VSM (व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट), ABS के साथ EBD और चुनिंदा वेरिएंट्स के लिए लेवल-1 ADAS भी मिलता है।