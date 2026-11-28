ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। JSW Motors ने अपनी आने वाली JSW कॉम्बैक्ट SUV के Pioneers 500 एडिशन का खुलासा किया है। देश में Pioneers 500 की सिर्फ 500 यूनिट्स की उपलब्ध कराई जाएंगी। कंपनी ने आने वाली JSW Combat Pioneers 500 की एक टीजर इमेज भी शेयर की है। आइए देखते हैं कि आने वाली इस गाड़ी में क्या-क्या खास है।

कस्टम डिटेलिंग और केबिन ब्रांडिंग JSW Combat Pioneers 500 एडिशन को खास कस्टम डिटेलिंग और पर्सनलाइज्ड केबिन ब्रांडिंग के साथ पेश किया जाएगा। केबिन में गाड़ी के मालिक के नाम के साथ एक यूनिक नंबर दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसके साथ ग्राहकों को एक खास कीपसेक भी मिलेगा।

JSW Pioneers 500 PHEV JSW Combat, Jetour T2 पर आधारित है जिसे ग्लोबल लेवल पर PHEV (प्लग-इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल) और पूरी तरह इलेक्ट्रिक पावरट्रेन के विकल्पों के साथ बेचा जाता है। हालांकि, JSW कॉम्बैट को केवल PHEV वेरिएंच में ही पेश किए जाने की उम्मीद है।

इंजन और पावर इसके संभावित पावरट्रेन डिटेल्स में 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और 18.4kWh की बैटरी दी जा सकती है। इसमें 3-स्पीड DHT के साथ फ्रंट व्हील ड्राइव या 4-व्हील ड्राइव का विकल्प मिल सकता है। यह सिस्टम अधिकतम 360hp की पावर और 610nm का टॉर्क जनरेट करता है।