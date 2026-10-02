अक्टूबर में Jeep की इन SUVs पर मिल रही है बंपर छूट, ऑफर्स में 4 लाख रुपए तक का है डिस्काउंट

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। Jeep India इस पूरे महीने में Compass, Meridian और Grand Cherokee पर शानदार फायदे दे रही है। इन फायदों में कंज्यूमर डिस्काउंट, कॉर्पोरेट ऑफर्स और कई खास इंसेंटिव शामिल हैं। अगर आप Wrangler लेने का प्लान बना रहे हैं तो ध्यान रहे कि इस महीने इस ऑफ-रोडर पर किसी भी तरह का डिस्काउंट नहीं है।

Jeep Compass पर छूट इस महीने जीप के एंट्री लेवल Compass के चुनिंदा वेरिएंट्स पर 1.5 लाख रुपए तक के फायदे के साथ खरीदा जा सकता है। कुछ कंपनियों के लिए 1.1 लाख रुपए तक के कॉर्पोरेट फायदे भी हैं। साथ ही, डॉक्टक और लीजिंग कंपनियां 15,000 रुपए तक का और फायदा पा सकती हैं। Compass में 170hp वाला 2.0 लीटर 4 सिलिंडर डिजल इंजन आता है जिसे 6-स्पीड मैनुअड या 9-स्पीड टॉर्क कंवर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ जोड़ा जा सकता है।

Jeep अपने ऊंटे ट्रिम लेवल्स के साथ 4x4 का विकल्प भी देती है। Compass की एक्स-शोरूम कीमत 17.99 लाख रुपए से 30.70 लाख रुपए तक जाती है। Jeep Meridian डिस्काउंट अक्टूबर में थ्री-रो SUV Meridian के चुनिंदा वेरिएंट्स पर मिलने वाले फायदे 1.65 लाख रुपए तक पहुंच जाते हैं। MY24 यूनिट्स के खरीदार 1.3 लाख रुपए तक के कॉर्पोरेट ऑफर्स का फायदा भी उठा सकते हैं। डॉक्टर और लीजिंग कंपनियां इसके अलावा 30,000 रुपए तक के अतिरिक्त फायदे पा सकती हैं।