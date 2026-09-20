ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में इलेक्‍ट्रिक दो पहिया वाहनों की मांग लगातार बढ़ रही है। जिसे देखते हुए कई निर्माता इस सेगमेंट में विकल्‍प ऑफर करते हैं। अल्‍ट्रावायलट की ओर से भी इलेक्‍ट्रिक मोटरसाइकिल के तौर पर भारतीय बाजार में Ultraviolette X47 को ऑफर किया जाता है। इसमें किस तरह के फीचर्स मिलते हैं। कितनी दमदार मोटर और बैटरी मिलती है। किस कीमत पर इसे ऑफर किया जाता है। हम आपको In Pics में बता रहे हैं।

Ultraviolette करती है X47 को ऑफर भारतीय बाजार में अल्‍ट्रावायलट की ओर से एडवेंचर मोटरसाइकिल के तौर पर एक्‍स 47 को ऑफर किया जाता है। यह मोटरसाइकिल कई बेहतरीन फीचर्स और दमदार बैटरी के साथ ऑफर की जाती है। कैसे हैं फीचर्स यह इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल अपने सेगमेंट की पहली ईवी है, जिसमें ADAS तकनीक (UV Hypersense) फीचर दिया गया है। इसके अलावा इसमें 150-डिग्री फ्रंट व्यू, 68-डिग्री रियर वर्टिकल और 200 मीटर की ट्रैकिंग रेंज मिलती है। इसके साथ रियर कोलिजन वार्निंग, लेन चेंज असिस्ट और ओवरटेक अलर्ट, डुअल-चैनल ABS, 4-लेवल ट्रैक्शन कंट्रोल, 9-लेवल रीजन, डायनामिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और टो अलर्ट शामिल हैं। बाइक में दो स्क्रीन जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं।