Hyundai की जनवरी 2027 में आ सकती है नई इलेक्ट्रिक SUV Ioniq P, मिलेगा दो बैटरी का ऑप्शन

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। हुंडई मोटर इंडिया भारतीय बाजार में अपनी नई कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक SUV लाने की तैयारी कर रही है। कंपनी के इस अपकमिंग इलेक्ट्रिक मॉडल का कोडनेम HE1i है और इसे Hyundai Ioniq P नाम से बाजार में उतारे जाने की उम्मीद है। इसके जरिए कंपनी अपनी ग्लोबल Ioniq को भारतीय बाजार में किफायती इलेक्ट्रिक कार के रूप में ला सकती है। कंपनी की तीसरी तिमाही के नतीजों से जुड़ी एनालिस्ट कॉन्फ्रेंस कॉल के दौरान प्रबंधन ने भारत में Bayon के बाद Ioniq P पेश करने की योजना का जिक्र किया।

Hyundai Ioniq P कब होगी लॉन्च? Hyundai की नई कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक SUV को जनवरी 2027 में होने वाले ऑटो एक्स्पो में पेश किया जा सकता है। इससे पहले इस मॉडल को 2026 के आखिर तक पेश किए जाने की संभावना जताई गई थी, लेकिन अब इसकी एंट्री में बदलाव की उम्मीद है। फिलहाल कंपनी ने इसकी लॉन्च डेट, कीमत और बिक्री से जुड़े आधिकारिक आंकड़े साझा नहीं किए हैं।

मिल सकते हैं दो बैटरी ऑप्शन नई Hyundai इलेक्ट्रिक SUV को दो बैटरी ऑप्शन दिए जा सकते हैं। इसमें स्टैंडर्ड रेंज और लॉन्ग रेंज वर्जन शामिल हो सकते हैं। हालांकि, दोनों बैटरी पैक की क्षमता, मोटर की पावर और भारत में मिलने वाली ड्राइविंग रेंज की जानकारी अभी सामने नहीं आई है। कंपनी की अंतरराष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध Inster EV भी इसी प्लेटफॉर्म पर आधारित है। हालांकि, भारत में आने वाली Ioniq P के तकनीकी स्पेसिफिकेशन की आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध Hyundai Inster EV स्टैंडर्ड और लॉन्ग रेंज बैटरी ऑप्शनों में आती है। इसमें क्रमशः 42kWh और 49kWh के बैटरी पैक मिलते हैं। कंपनी के अनुसार, इस इलेक्ट्रिक कार की WLTP सर्टिफाइड रेंज 355 किलोमीटर तक है।

मिल सकता है नेक्स्ट-जेनरेशन इंफोटेनमेंट सिस्टम Hyundai पहले ही अपनी नई कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक SUV में नेक्स्ट-जेनरेशन इंफोटेनमेंट सिस्टम देने की पुष्टि कर चुकी है। इसमें ब्रांड का Pleos Connect इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलने की संभावना है, जिसका इस्तेमाल कंपनी के कुछ नए मॉडलों में किया गया है। हालांकि, Ioniq P में मिलने वाले डिस्प्ले का आकार, कनेक्टिविटी फीचर्स और अन्य इंफोटेनमेंट सुविधाओं का पूरा विवरण अभी उपलब्ध नहीं है। इसलिए इन फीचर्स को संभावित मानकर चलना चाहिए, जब तक कंपनी आधिकारिक जानकारी जारी नहीं करती।

Level 2 असिस्टेड ड्राइविंग टेक्नोलॉजी से होगी लैस Hyundai की आगामी इलेक्ट्रिक SUV में Level 2 असिस्टेड ड्राइविंग टेक्नोलॉजी मिलने की भी पुष्टि की गई है। इससे यह मॉडल एडवांस्ड ड्राइविंग असिस्टेंस टेक्नोलॉजी के साथ आ सकता है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि भारतीय वर्जन में कौन-कौन से Level 2 असिस्टेड ड्राइविंग फीचर्स दिए जाएंगे। इनके बारे में अधिक जानकारी मॉडल के आधिकारिक खुलासे के दौरान सामने आने की उम्मीद है।