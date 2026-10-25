6 महीने में 89,727 से ज्यादा घरों में पहुंची 21.8km का माइलेज देने वाली ये SUV, मिल रहा ₹1 लाख का डिस्काउंट

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। Hyundai Creta भारतीय बाजार में कंपनी की एक प्रमुख SUV है। इसकी पिछले छह महीने में 89,727 यूनिट की बिक्री हुई है। इतना ही नहीं यह कई महीनों तक सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV का खिताब भी रहा है। इसपर कंपनी दीवाली से पहले 1 लाख रुपये का डिस्काउंट भी दे रही है। इसमें 1.5-लीटर पेट्रोल, 1.5-लीटर डीजल और 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलता है। इतना ही नहीं, लेवल-2 ADAS, छह एयरबैग, पैनोरमिक सनरूफ और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। आइए हुंडई क्रेटा के डिजाइन, इंटीरियर, कनेक्टिविटी, सेफ्टी और इंजन के बारे में विस्तार में जानते हैं।

डिजाइन और एक्सटीरियर Hyundai Creta का डिजाइन शार्प और मॉडर्न स्टाइल पर बेस्ड है। इसके फ्रंट में ब्लैक क्रोम पैरामेट्रिक रेडिएटर ग्रिल, हॉरिजन LED पोजिशनिंग लैंप और DRLs के साथ क्वाड-बीम LED हेडलैंप दिए गए हैं। पीछे की तरफ कनेक्टिंग LED टेललैंप SUV को अलग पहचान देते हैं।

इसके अलावा, इसमें R18 डायमंड-कट अलॉय व्हील, सीक्वेंशियल फंक्शन वाले LED टर्न इंडिकेटर, वेलकम फंक्शन के साथ पुडल लैंप, क्रोम आउटसाइड डोर हैंडल और फ्रंट-रियर स्किड प्लेट जैसे फीचर्स मिलते हैं। इंटीरियर और कंफर्ट फीचर्स Hyundai Creta के केबिन में इंटीग्रेटेड इंफोटेनमेंट और डिजिटल क्लस्टर स्क्रीन दी गई हैं। इसके अलावा, चुनिंदा वेरिएंट में 8-वे इलेक्ट्रिक ड्राइवर सीट, पैसेंजर सीट एडजस्टमेंट, ड्राइवर सीट मेमोरी फंक्शन और फ्रंट सीट वेंटिलेशन जैसे फीचर्स मिलते हैं।

SUV में 60:40 स्प्लिट रियर सीट, दो-स्टेप रियर सीट रिक्लाइनिंग, रियर विंडो सनशेड और रियर वायरलेस चार्जर भी दिया गया है। इसके अलावा, वॉयस-इनेबल्ड स्मार्ट पैनोरमिक सनरूफ और स्लाइडिंग फ्रंट कंसोल आर्मरेस्ट जैसे फीचर्स भी उपलब्ध हैं। इंफोटेनमेंट और कनेक्टिविटी Hyundai Creta में वेरिएंट के अनुसार 20.32 सेमी (8-इंच) टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम या 26.03 सेमी (10.25-इंच) HD ऑडियो-वीडियो नेविगेशन सिस्टम मिलता है। टॉप वेरिएंट में 26.03 सेमी मल्टी-डिस्प्ले डिजिटल क्लस्टर और 8-स्पीकर वाला Bose प्रीमियम साउंड सिस्टम भी दिया गया है।

इसमें वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay की सुविधा चुनिंदा वेरिएंट में मिलती है। इसके अलावा, Hyundai Bluelink कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, Alexa के साथ होम-टू-कार सुविधा और JioSaavn म्यूजिक स्ट्रीमिंग ऐप भी उपलब्ध हैं। सेफ्टी फीचर्स और लेवल-2 ADAS Hyundai Creta में छह एयरबैग स्टैंडर्ड दिए गए हैं। इसके अलावा, ABS के साथ EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट (VSM), हिल-स्टार्ट असिस्ट और हाईलाइन टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे फीचर्स शामिल हैं।

टॉप वेरिएंट में Hyundai SmartSense लेवल-2 ADAS भी मिलता है। इसमें फॉरवर्ड कोलिजन वॉर्निंग, फॉरवर्ड कोलिजन-अवॉइडेंस असिस्ट, लेन कीपिंग असिस्ट, लेन डिपार्चर वॉर्निंग, ड्राइवर अटेंशन वॉर्निंग और स्मार्ट क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स शामिल हैं। इसके अलावा, सराउंड-व्यू मॉनिटर, ब्लाइंड-स्पॉट व्यू मॉनिटर और डैशकैम जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

इंजन और ट्रांसमिशन Hyundai Creta तीन इंजन ऑप्शन के साथ आती है। इसमें 1.5-लीटर MPi पेट्रोल, 1.5-लीटर U2 CRDi डीजल और 1.5-लीटर टर्बो GDi पेट्रोल इंजन मिलता है। इन इंजनों के साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के ऑप्शन दिए गए हैं। माइलेज की बात करें तो उपलब्ध ARAI माइलेज आंकड़ों के अनुसार, इसका टर्बो पेट्रोल DCT वेरिएंट 18.4 kmpl और डीजल मैनुअल वेरिएंट 21.8 kmpl तक का माइलेज देता है।