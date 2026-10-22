Diwali से पहले Hyundai Creta पर आया ₹1 लाख का बंपर डिस्काउंट, Exter और Aura पर भी मिल रही शानदार छूट

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली के मौके पर अगर आप नई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए ही है। Hyundai ने फेस्टिव सीजन 2026 के लिए खास ऑफर लेकर आई है। कंपनी अपनी पॉपुलर कारों Hyundai Creta, Hyundai Exter और Hyundai Aura पर बंपर डिस्काउंट दे रही है। आइए विस्तार में जानते हैं कि इन गाड़ियों की कीमत कितनी है और इनपर कितना डिस्काउंट मिल रहा है?

Hyundai Exter पर डिस्काउंट Hyundai की पॉपुलर माइक्रो SUV Exter पर ग्राहकों को 50,000 रुपये तक का कैश डिस्काउंट मिल रहा है। कैश डिस्काउंट के अलावा, कंपनी Exter खरीदने वाले ग्राहकों के लिए आकर्षक फाइनेंस ऑफर भी दे रही है। इसके तहत फाइनेंस कराई गई प्रत्येक 1 लाख रुपये की राशि पर शुरुआती EMI महज 999 रुपये से शुरू होती है। Hyundai Exter की एक्स-शोरूम कीमत 5.86 लाख रुपये से शुरू होकर 9.60 लाख रुपये तक जाती है।

Hyundai Aura पर छूट Hyundai Aura पर भी में डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसपर 30,000 रुपये तक का कैश डिस्काउंट कंपनी दे रही है। साथ ही Exter की तरह ही Aura पर भी कार लोन लेने वाले ग्राहकों के लिए शुरुआती EMI 999 रुपये प्रति 1 लाख रुपये की फाइनेंस राशि से शुरू करने का ऑफर दे रही है। Hyundai Aura की एक्स-शोरूम कीमत 5.99 लाख रुपये से शुरू होकर 8.67 लाख रुपये तक जाती है।