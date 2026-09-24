ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। वाहन निर्माता हुंडई की ओर से भारत में कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से जल्‍द ही नई एसयूवी के तौर पर Hyundai Bayon को भारत में लॉन्‍च करने की तैयारी की जा रही है। लॉन्‍च के समय इस एसयूवी किस तरह की खासियत दी जा सकती हैं। इस एसयूवी को भारत में कब तक लॉन्‍च किया जा सकता है। बाजार में इसका मुकाबला किन एसयूवी से होगा। हम आपको इस खबर में बता रहे हैंं।

Hyundai Bayon होगी लॉन्‍च हुंडई की ओर से भारतीय बाजार में नई एसयूवी के तौर हुंडई बेयोन को लॉन्‍च करने की तैयारी की जा रही है। लॉन्‍च से पहले निर्माता की ओर से इस एसयूवी के नाम की घोषणा करने के बाद इसके स्‍कैच को जारी किया जा चुका है। इसी के साथ इसकी बुकिंग को भी औपचारिक तौर पर शुरू कर दिया गया है।

क्‍या होगी खासियत निर्माता की ओर से जानकारी दी गई है कि इस एसयूवी को 4.2 मीटर की लंबाई के साथ ऑफर किया जाएगा। जिसमें एच एज एलईडी डीआरएल, डोर क्‍लैडिंग, ब्रिज टाइम रूफ रेल, इनबिल्‍ट एआई जैसे कई फीचर्स को दिया जाएगा।

कितना दमदार इंजन निर्माता की ओर से जानकारी दी गई है कि वह इस एसयूवी को पेट्रोल इंजन के साथ लाएगी। लेकिन कितनी क्षमता का इंजन दिया जाएगा, इसकी जानकारी अभी नहीं दी गई है। पेट्रोल इंजन के साथ ही इस एसयूवी को मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के विकल्‍प के साथ ऑफर किया जाएगा। उम्‍मीद है कि इस एसयूवी को भारत में 1.5 लीटर इंजन के साथ ऑफर किया जा सकता है।