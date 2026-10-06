Honda XR300 Rally और XR300L भारत में हुई लॉन्च, मिला 24hp वाला 293cc का एयर ऑयल-कूल्ड इंजन
Honda XR300 Rally: होंडा ने भारत में XR300L और XR300 रैली को भारत में लॉन्च कर इनकी बुकिंग शुरू कर ...और पढ़ें
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जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। Honda Motorcycle and Scooter India Limited ने Honda XR300L और Honda XR300 रैली की कीमतों की घोषणा कर दी है। कंपनी ने इन दोनों मोटरसाइकिलों की बुकिंग शुरू करने की भी घोषणा कर दी है। बता दें कि ये दोनों मोटरसाइकिलें जुलाई 2026 में दिखाई गई कंपनी की 10-मॉडल लाइनअप का हिस्सा थीं।
हार्डवेयर और फीचर्स
Honda XR300L और XR300 रैली में आगे की तरफ टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स और पीछे की तरफ मोनोशॉक सस्पेंशन सिस्टम दिया गया है। इन दोनों मोटरसाइकिलें में आगे 21-इंच का पहिया और पीछे वायर-स्पोक कॉम्बिनेशन के साथ 18-इंच का पहिया मिलता है। XR300 Rally में 5-इंच की TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, नकल गार्ड्स और रेली से इंस्पायर्ड बॉडीवर्क दिया गया है। इसके अलावा इसमें बेहतरीन स्विचगियर, एक बड़ी फ्यूल टैंक और एक लंबी विंडस्क्रीन मिलती है।
इंजन और परफॉर्मेंस
इन दोनों मोटरसाइकिलों में Honda CB300F जैसा ही इंजन इस्तेमाल किया गया है। इन मोटरसाइकिलों में 293.5cc का एयर और ऑयल-कूल्ड इंजन दिया गया है। यह इंजन 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जुड़ा हुआ है। बता दें कि, यह इंजन 24.3hp की पावर और 26.5nm का टॉर्क जनरेट कर सकता है।
कितनी है कीमत?
भारत में Honda XR300L की एक्स-शोरूम कीमत 1.83 लाख रुपए है तो वहीं Honda XR300 की एक्स-शोरूम कीमत 25,000 रुपए ज्यादा है और इसकी एक्स-शोरूम कीमत 2.08 लाख रुपए है।
यहाँ दिए गए डेटा के आधार पर तैयार की गई तालिका (Table) दी गई है:
Honda XR300L एवं Honda XR300 Rally
|विवरण / फीचर्स
|Honda XR300L
|Honda XR300 Rally
|एक्स-शोरूम कीमत
|₹1.83 लाख
|₹2.08 लाख
|इंजन
|293.5cc, एयर और ऑयल-कूल्ड
|293.5cc, एयर और ऑयल-कूल्ड
|पावर एवं टॉर्क
|24.3 hp पावर, 26.5 Nm टॉर्क
|24.3 hp पावर, 26.5 Nm टॉर्क
|गियरबॉक्स
|6-स्पीड
|6-स्पीड
|फ्रंट सस्पेंशन
|टेलीस्कोपिक फोर्क्स
|टेलीस्कोपिक फोर्क्स
|रियर सस्पेंशन
|मोनोशॉक सिस्टम
|मोनोशॉक सिस्टम
|पहिए (व्हील साइज)
|आगे 21-इंच / पीछे 18-इंच (वायर-स्पोक)
|आगे 21-इंच / पीछे 18-इंच (वायर-स्पोक)
|अतिरिक्त फीचर्स
|मानक डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन
|5-इंच TFT डिस्प्ले, नकल गार्ड्स, Rally-इंस्पायर्ड बॉडीवर्क, बड़ी फ्यूल टैंक, लंबी विंडस्क्रीन, प्रीमियम स्विचगियर