Honda XR300 Rally और XR300L भारत में हुई लॉन्च, मिला 24hp वाला 293cc का एयर ऑयल-कूल्ड इंजन

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। Honda Motorcycle and Scooter India Limited ने Honda XR300L और Honda XR300 रैली की कीमतों की घोषणा कर दी है। कंपनी ने इन दोनों मोटरसाइकिलों की बुकिंग शुरू करने की भी घोषणा कर दी है। बता दें कि ये दोनों मोटरसाइकिलें जुलाई 2026 में दिखाई गई कंपनी की 10-मॉडल लाइनअप का हिस्सा थीं।

हार्डवेयर और फीचर्स Honda XR300L और XR300 रैली में आगे की तरफ टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स और पीछे की तरफ मोनोशॉक सस्पेंशन सिस्टम दिया गया है। इन दोनों मोटरसाइकिलें में आगे 21-इंच का पहिया और पीछे वायर-स्पोक कॉम्बिनेशन के साथ 18-इंच का पहिया मिलता है। XR300 Rally में 5-इंच की TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, नकल गार्ड्स और रेली से इंस्पायर्ड बॉडीवर्क दिया गया है। इसके अलावा इसमें बेहतरीन स्विचगियर, एक बड़ी फ्यूल टैंक और एक लंबी विंडस्क्रीन मिलती है।

इंजन और परफॉर्मेंस इन दोनों मोटरसाइकिलों में Honda CB300F जैसा ही इंजन इस्तेमाल किया गया है। इन मोटरसाइकिलों में 293.5cc का एयर और ऑयल-कूल्ड इंजन दिया गया है। यह इंजन 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जुड़ा हुआ है। बता दें कि, यह इंजन 24.3hp की पावर और 26.5nm का टॉर्क जनरेट कर सकता है।