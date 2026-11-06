Honda Rebel 300 की सारी डिटेल्स का खुलासा, 286cc का लिक्विड-कूल्ड इंजन और ई-क्लच जैसे फीचर्स

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। Honda ने अपने वेबसाइट पर भारत-स्पेक Rebel 300 के भारत-स्पेसिफिकेशन जैसे पावर, आउटपुट और इक्विपमेंट्स का आधिकारिक तौर पर खुलासा कर दिया है। ग्राहकों को यह बाइक डिलीवर करने का समय नजदीक आ रहा है और उससे पहले ही Honda ने सारी जानकारी रीविल कर दी है। आइए जानते हैं इस बाइक में मिलने वाले फीचर्स, इंजन और सभी डिटेल्स के बारे में। इसके स्टैंडर्ड वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 2.22 लाख और E-cluth वेरिएंट की 2.62 लाख रुपए है।

Honda Rebel का इंजन और पावर Honda Rebel 300 में 286.01cc का लिक्विड-कूल्ड, सिंगल सिलिंडर, फ्यूल इंजेक्टेड इंजन दिया गया है जो 8,000rpm पर 27.6PS की पावर और 6,250rpm पर 24.5nm का टॉर्क जनरेट करता है। दोनों वेरिएंट्स में 6-स्पीड गियरबॉक्स मिलता है। स्टैंडर्ड मोटरसाइकिल में असिस्ट और स्लिपर क्लच दिया गया है जबकि दूसरे वेरिएंट में Honda का E-Clutch सिस्टम दिया गया है।

E-Clutch के फायदे इस ई-क्लच सिस्टम की मदद से राइडर्स क्लच लीवर का इस्तेमाल किए बिना गाड़ी को स्टार्ट, स्टॉप और गियर बदल सकते हैं। हालांकि, राइडर्स चाहें तो ट्रेडिशनल तरीके से भी क्लच लीवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। Honda Rebel 300 के ई-क्ल्च वेरिएंट का वजन 176kg और स्टैंडर्ड का 173kg है। इस बाइक के दोनों ही वेरिएंट्स में 11.2 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है।

Honda Rebel 300 डाइमेंशन Honda Rebel 300 की लंबाई 2,200mm, चौड़ाई 808mm और ऊंचाई 1,125mm है और इसका व्हीलबेस 1506mm है। इस बाइक की सीट हाइट 690mm है और ग्राउंड क्लीयरेंस 129mm का मिलता है। कम सीट हाइट होने की वजह से राइडर्स को अपने पूरे पैर जमीन पर रखने में आसानी होती है।