Hero Xpulse 150: EICMA में पेश हुई नई डुअल-स्पोर्ट बाइक, मिलेगा 150cc का एयर-कूल्ड इंजन और डिस्क ब्रेक

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। Hero Motocorp ने EICMA 2026 में एक नई 150cc मोटरसाइकिल पेश की है जिसका नाम Xpulse 150 है। इसमें पुरानी Impulse जैसी ही डुअल-स्पोर्ट बनावट है लेकिन इसमें आज के समय के मुताबिक ज्याजा मॉडर्न स्टाइलिंग दी गई है। हालांकि, अभी तक यह साफ नहीं हुआ है कि इस वर्जन को भारत में लाया जाएगा या नहीं।

Xpulse 150 का डिजाइन और लुक Xpulse 150 में एक ऊंची फ्रंट बीक, आधुनिक दिखने वाल हेडलाइट और एक ऊंचा वाइजर दिया गया है। इसके फ्यूल टैंक में पतले एक्सटेंसन दिए गए हैं जो Impulse जैसे लगते हैं। Hero Xpulse 150 में सिंगल पीस सीट है जो टैंक की तरफ थोड़ी झुकी हुई है और अपवेस्ट एग्जॉस्ट दिया गया है। इस बाइक में आगे 19-इंच और पीछे 17-इंच के पहिए हैं जिसमें अलॉय व्हील्स और डुअल डिस्क ब्रेक सेटअप मिलेगा।

सबसे बड़ी खासियत है इस बाइक में किक-स्टार्टर का मिलना और साथ ही कार्ब्युरेटर से चलने वाले इस इंजन में हैंडलबार पर एक चोक स्विच लगाया गया है। इंजन और पावर इस मोटरसाइखिल में 150cc का एयर-कूल्ड इंजन दिया गया है जो 12bhp की पावर और 12.8nm का टॉर्क जनरेट करता है जिसे 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। इस बाइक का कर्ब वेट 141kg, सीट हाइट 826mm और 220mm का ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है।

फ्यूल कंट्रोल और मार्केट इस बाइक के लेफ्ट में एक डायल दिखता है जो कार्ब्युरेटर में फ्लूय के फ्लो को कंट्रोल करने के लि है। इससे पता चलता है कि यह खास Hero Xpulse 150 साउथ अमेरिका, अफ्रीका और बाकी ग्लोबल बाजारों के लिए हो सकती है। दूसरी तरफ, फ्यूल इंजेक्शन और क्रूज कंट्रोल के साथ ETB वाला भारत-स्पेक वर्जन भी जल्द आ सकता है।