Harley-Davidson Sprint 440 Cruiser लॉन्च से पहले डीलरशिप पहुंची, दमदार क्रूजर डिजाइन के साथ मारेगी एंट्री

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। हार्ले-डेविडसन की Sprint 440 क्रूजर बाइक नए अपडेट के साथ आने वाली है। इसके लॉन्च होने से पहले Harley-Davidson Sprint 440 Cruiser डीलरशिप पर पहुंचने लगी है। इसके डीलरशिप पर पहुंचने की तस्वीरे लीक हो गई है। इसमें बाइक का डिजाइन, फ्यूल टैंक ग्राफिक्स, सीट, हैंडलबार और हार्डवेयर से जुड़ी कई अहम जानकारियां सामने आई हैं।

क्रूजर डिजाइन आया सामने Harley-Davidson Sprint 440 का डिजाइन X440 रोडस्टर की तुलना में ज्यादा पारंपरिक क्रूजर जैसा नजर आता है। इसमें नया फ्यूल टैंक, सिंगल-पीस सीट और पीछे की ओर उठा हुआ हैंडलबार दिया गया है। बाइक के ज्यादातर हिस्सों पर ब्लैक फिनिश देखने को मिलती है, जबकि इंजन के मशीन्ड फिन्स और एग्जॉस्ट के हीट शील्ड पर चमकदार फिनिश दी गई है। इसके अलावा, एग्जॉस्ट एंड कैन का डिजाइन भी X440 से अलग दिखाई देता है।

फ्यूल टैंक पर मिलेगी खास पहचान सामने आई तस्वीरों में ब्लैक कलर की Harley-Davidson Sprint 440 के फ्यूल टैंक पर ऑरेंज बॉर्डर वाला पैटर्न ग्राफिक दिया गया है। इस पर Harley-Davidson की बड़ी ब्रांडिंग नजर आती है। बाइक के नए साइड पैनल पर Sprint की ब्रांडिंग भी देखने को मिलती है। इससे पहले जारी किए गए टीजर में छिपे डिजाइन की तुलना में अब मोटरसाइकिल की पहचान और स्टाइल ज्यादा स्पष्ट हो गई है। तस्वीरों में ब्लू, ग्रे और रेड कलर के फ्यूल टैंक वाली बाइक्स भी नजर आई हैं।

गोल हेडलैंप और सिंपल फ्रंट प्रोफाइल Harley-Davidson Sprint 440 के फ्रंट में गोल हेडलैंप दिया गया है, जिसके चारों ओर चमकदार ट्रिम दिखाई देती है। इसके साथ अलग-अलग टर्न इंडिकेटर्स और कॉम्पैक्ट फ्रंट मडगार्ड मिलता है। बाइक में बड़ा विंडस्क्रीन नहीं दिखाई देता, जिससे इसका फ्रंट प्रोफाइल साफ-सुथरा और पारंपरिक क्रूजर जैसा नजर आता है। हेडलैंप असेंबली भी खुली हुई डिजाइन में रखी गई है।

मिलेगा क्रूजर जैसा राइडिंग पोस्चर नई Sprint 440 में सिंगल-पीस सीट दी गई है, जिसमें राइडर के बैठने वाले हिस्से पर गहरा कट नजर आता है। इसके पीछे पिलियन सीट का हिस्सा थोड़ा ऊंचा दिखाई देता है। सीट का यह डिजाइन बाइक को पारंपरिक क्रूजर लुक देने में अहम भूमिका निभाता है। हालांकि, सीट की ऊंचाई, कुशनिंग और लंबी दूरी की राइडिंग में मिलने वाले आराम से जुड़ी आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

हैंडलबार और फुटपेग की पोजिशन बाइक में ऊंचा और पीछे की ओर खिंचा हुआ हैंडलबार देखने को मिलता है। इसके साथ फुटपेग की पोजिशन X440 की तुलना में थोड़ी आगे दिखाई देती है। हालांकि, फुटपेग इंजन से बहुत दूर नहीं हैं। इस तरह बाइक में क्रूजर स्टाइल के साथ रोजमर्रा की राइडिंग के लिए उपयोगी राइडिंग पोजिशन का संतुलन मिलने की संभावना है। इसकी वास्तविक राइडिंग कम्फर्ट और हैंडलिंग का आकलन बाइक की आधिकारिक जानकारी और राइड के बाद ही किया जा सकेगा।

X440 से लंबा हो सकता है व्हीलबेस स्पाई तस्वीरों के आधार पर Harley-Davidson Sprint 440 का व्हीलबेस X440 से ज्यादा लंबा नजर आता है। इसके रेक एंगल में भी बदलाव दिखाई देता है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक व्हीलबेस, रेक एंगल या अन्य डाइमेंशन के आधिकारिक आंकड़े जारी नहीं किए हैं। इसलिए इन बदलावों को फिलहाल तस्वीरों पर आधारित शुरुआती अनुमान के रूप में ही देखना चाहिए।