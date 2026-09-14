Tesla ला रही है Roadster कार, Elon Musk ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत सहित दुनिया के कई देशों में Tesla की ओर से Electric Cars की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से जल्‍द ही नई कार के तौर पर Tesla Roadster को ऑफर करने की तैयारी की जा रही है। इस पर Elon Musk की ओर से किस तरह की जानकारी को सोशल मीडिया पर दिया गया है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

आएगी Tesla Roadster एलन मस्‍क के स्‍वामित्‍व वाली इलेक्‍ट्रिक वाहन निर्माता टेस्‍ला की ओर से नई कार को पेश करने की तैयारी की जा रही है। निर्माता की ओर से नई कार के तौर पर रोडस्‍टर को पेश करने की तैयारी की जा रही है।

Elon Musk ने दी जानकारी एलन मस्‍क की ओर से सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी गई है। मस्‍क ने ट्वीट कर बताया है कि जल्‍द ही नई रोडस्‍टर को पेश कर दिया जाएगा। इसे ग्‍लोबल स्‍तर पर पेश किया जाएगा।

ट्वीट से मिली जानकारी मस्‍क ने नई कार को पेश करने की जानकारी देते हुए ट्वीट किया है। जिसमें इसके पेश किए जाने की तारीख की जानकारी भी दी गई है। जानकारी के मुताबिक नई कार को एक अक्‍टूबर को ग्‍लोबल स्‍तर पर पेश किया जा सकता है।

क्‍या होगी खासियत जानकारी के मुताबिक टेस्‍ला की नई रोडस्‍टर कार को एक सुपरकार की तरह पेश किया जा सकता है। जिसमें बेहतरीन डिजाइन और फीचर्स के साथ तकनीक को दिया जा सकता है। इसमें टेस्‍ला स्‍पेस एक्‍स के साथ मिलकर विकसित किए गए कोल्‍ड गैस थ्रस्‍टर्स को दिया जा सकता है। जिससे यह कार काफी तेज कार के तौर पर नया कीर्तिमान बना सकती है।