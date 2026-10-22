Ducati Hypermotard V2 भारत में हुई लॉन्च, मिलेगा 120hp और 94nm टॉर्क वाला पावरफुल इंजन

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। Ducati Hypermotard V2 950 इस इटैलियन कंपनी की आखिरी ऐसी सुपरमार्टर्ड बाइक थी जिसमें दो सिलिंडर वाला इंजन था और इस साल की शुरुआत में बंद कर दिया गया था। दूसरी 937cc V-ट्विन टेस्चास्ट्रेटा इंजन वाली बाइकों की तरह Ducati ने हाइपरमार्टर्ड 950 की जगह लेने के लिए हाइपरमार्टर्ड V2 को पेश किया गया है जो रेगुलर और SP दोनों वर्जन में आती है। भारत में इन दोनों की एक्स-शोरूम कीमत 16.53 लाख और 20.78 लाख रुपए है।

नया फ्रेम और इंजन Ducati की जिन बाइकों में V2 इंजन आ रहा है उनमें नया मोनोकोक फ्रेम भी दिया जा रहा है और Hypermotard V2 में भी यही बदलाव किया गया है। इसमें नया 890cc का लिक्विड-कूल्ड, V-ट्विन सिलिंडर इंजन दिया गया है जो Hypermotard में 120.4hp की पावर और 94nm का टॉर्क बनाता है। हालांकि, यह इंजन Monster C2 जैसी दूसरी डुकाटी बाइकों में भी है लेकिन इस मोटरसाइकिल में यह सबसे ज्यादा पावर और टॉर्क देता है।

टायर और ब्रेक अपडेट V2 में पीछे का टायर 10mm चौड़ा किया गया है और कंपनी की तरफ से मिलने वाले टायर को Diablo Rosso III से बदलकर Diablo Rosso IV कर दिया गया है। इसके आगे वाले ब्रेक कैलिपर्स को अपग्रेड करने Brembo M4.32 कर दिया गया है।

सस्पेंशन और सीट की ऊंचाई Hypermtard V2 में आगे की तरफ पूरी तरह एडजस्ट होने वाला KYB 46mm फोर्क और पीछे प्रीलोड व रिबाउंड एडजस्ट होने वाला मोनोशॉक दिया गया है। इसकी सीट हाइट 880mm है और कंपनी की एक्सेसरीज लगाने पर इसे 865mm और लो सीट के साथ लो सस्पेंशन किट लगाने पर इसे 850mm तक कम किया जा सकता है।