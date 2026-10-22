ये हैं 5 सबसे ज्यादा माइलेज देने वाले स्कूटर, एक लीटर में 71km का सफर और कीमत 1 लाख से कम

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। भारत में कोई भी गाड़ी खरीदते समय लोग इंजन, डिजाइन और फीचर्स के साथ-साथ माइलेज पर भी खासा जोर देते हैं। देश में पेट्रोल की कीमतें काफी बढ़ चुकी हैं जिसके बाद लोग ऐसी गाड़ियों की तलाश में हैं जो उनके रोजाना के सफर को कम खर्चे में पूरा कर सके। यहां हम आपको 5 बेस्ट माइलेज वाली स्कूटर्स के बारे में बताएंगे जो 71kmpl तक का माइलेज देती हैं और इस लिस्ट में Yamaha, Honda, Hero और TVS के स्कूटर्स शामिल हैं।

Yamaha RayZR 125 Fi Hybrid लिस्ट में पहले नंबर पर है Yamaha RayZR 125 Fi Hybrid जिसमें 125cc का एयर-कूल्ड, 4 स्ट्रोक 2 वॉल्व इंजन मिलता है। यह स्कूटर 6,500rpm पर 8.5PS की पावर और 5,000rpm पर 10.3nm का टॉर्क जनरेट करता है। Yamaha RayZR 125 Fi Hybrid की टॉप-स्पीड 91kmph तक है और इसका ARAI माइलेज 71.33kmpl का है। वहीं, इसकी एक्स-शोरूम कीमत 79,880 रुपए से लेकर 1.01 लाख रुपए तक जाती है।

वेरिएंट के मुताबिक हैलोजन या LED हेडलाइट, साथ ही LED DRL और पायलट लैंप दिए गए हैं। इसमें एनालॉग या डिजिटल/LCD/TFT डिस्प्ले मिलता है जिसमें Y-Connect ब्लूटूथ स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और नेविगेशन की सुविधा मिलती है। Variant Ex-Showroom Price (Delhi) Yamaha RayZR 125 Fi Hybrid Drum ₹80,680 Yamaha RayZR 125 Fi Hybrid Disc ₹88,480 Yamaha RayZR 125 Fi Hybrid Street Rally (LCD) ₹94,730 Yamaha RayZR 125 Fi Hybrid Street Rally (TFT) ₹1,01,240 Yamaha Fascino 125 Fi Hybrid दूसरे नंबर पर है Yamaha Fascino 125 Fi Hybrid जो 125cc के एयर-कूल्ड, 4-स्ट्रोक 2-वॉल्व इंजन के साथ आती है। यह इंजन 6,500rpm पर 8.2PS की पावर और 5,000rpm पर 10.3nm का टॉर्क जनरेट करता है। Yamaha के इस स्कूटर की टॉप-स्पीड 90-95kmph तक है और इसका ARAI माइलेज 50kmpl है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 78,980 रुपए से लेकर 99,030 रुपए तक जाती है। इसमें DRL और LED टेल लाइट के साथ LED टेल लाइट के साथ LED हेडलाइट दी गई है। इसमें डिजिटल कंसोल/कलर TFT मीटर मिलता है। साथ ही, इस स्कूटर में Yamaha Y-Connect ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दी गई है।

Variant Key Features / Setup Ex-Showroom Price (Delhi) Fascino 125 Fi Hybrid Drum Drum brakes, Analogue cluster, Alloy wheels ₹78,980 Fascino 125 Fi Hybrid Disc Front disc brake, Digital cluster, Alloy wheels ₹91,070 Fascino 125 Fi Hybrid S Front disc brake, Digital cluster, Bluetooth & Smart Key ₹99,030 Honda Activa 110 अगला नंबर पर Honda Activa का जिसमें 109.51cc का का 4-स्ट्रोक SI इंजन मिलता है जो 8,000rpm पर 7.99PS की पावर और 5,500rpm पर 9.05nm का टॉर्क जनरेट करता है। Honda Activa 100 की टॉप-स्पीड 85kmph है तो वहीं इसका ARAI क्लेम्ड माइलेज 59.5kmpl है। इस स्कूटर की एक्स-शोरूम कीमत 77,356 से लेकर 1.08 लाख रुपए तक जाता है। Honda Activa में हैलोजन या LED हेडलाइट वेरिएंट, बल्ब इंडिकेटक्स और LED टेललाइट दी गई है। वहीं, कुछ ट्रिम्स में Honda RoadSync के साथ एनालॉग/TFT स्क्रीन डिस्प्ले के विकल्प मिलते हैं। टॉप-वेरिएंट्स में H-Smart कीलेस ऑपरेशन और एंटी-थ्रेट सिक्योरिटी मिलती है।

Variant Ex-Showroom Price (Delhi) Activa STD (Standard) ₹76,358 Activa 25 Year Anniversary Edition ₹85,339 Activa DLX (Deluxe0) ₹87,011 Activa H-Smart ₹91,482 Hero Pleasure+ / Xtec सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली स्कूटर्स की लिस्ट में चौथे नंबर पर है Hero Pleasure+ / Xtec जिसमें 110.9cc का सिंगल सिलिंडर, 4-स्ट्रोक इंजन है जो 7,000rpm पर 8bhp की पावर और 5,500rpm पर 8.7nm का टॉर्क जनरेट करता है। Hero Pleasure+ / Xtec का ARAI क्लेम्ड माइलेज 52.1kmpl का है तो वहीं इसकी एक्स-शोरूम कीमत 69,766 रुपए से लेकर 76,862 रुपए तक जाती है। इस स्कूटर में LED प्रोजेक्टर हेडलैंप और लोअर ट्रिम्स में हैलोजन हेडलैंप दिया गया है। इसमें एनालॉग (LX), सेमी-डिजिटल (VX) या कॉल/SMS के लिए ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ पूरी तरह से डिजिटल कंसोल मिलता है। इसमें i3S आइडल स्टॉप-स्टार्ट सिस्टम दिया गया है।