ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। Geely Lynk & Co ने 07 GT प्लग-इन हाइब्रिड वैगन का वीडियो जारी किया है। इसमें कंपनी ने अपनी इस कार का अनोखा सेफ्टी टेस्ट करते हुए दिखाया है। कार को रनवे पर दौड़ाकर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रैंप के जरिए चट्टान से कूदा दिया गया। कार हवा में उछली और नीचे पथरीली ढलान पर जा गिरी। कंपनी इस टेस्ट को चीन के झांगजियाकोऊ में किया। आइए जानते हैं कि टेस्ट का रिजल्ट क्या रहा और यह कार कितनी सुरक्षित है?

छह बार पलटी कार, फिर भी खुले दरवाजे वीडियो में कार का अगला हिस्सा पहले जमीन से टकराता है। इसके बाद 07 GT ढलान पर लुढ़कते हुए छह बार पलटती है और घाटी के तल पर पहियों के बल रुक जाती है। Geely का दावा है कि इसके बाद भी चारों दरवाजे सामान्य रूप से खुल रहे थे। साइड-कर्टेन एयरबैग छह सेकंड से ज्यादा समय तक फूले रहे, जो सभी टक्करों की कुल अवधि के बराबर था। वीडियो में साइड विंडो और विंडशील्ड सुरक्षित दिखती हैं, जबकि ग्लास रूफ में दरार आई लेकिन वह अंदर नहीं धंसी।

In the ongoing battle for most dramatic car safety demo, Lynk & Co has decided to launch a 07 GT off the end of a runway and over a cliff. It went well. https://t.co/oZuglCHP0X — Inside China Auto (@InsideChinaAuto) November 19, 2026 छह मॉडल के साथ हुए 17 टेस्ट यह स्टंट 16 नवंबर को हुए Lynk & Co के बड़े सेफ्टी इवेंट का हिस्सा था। इसमें ब्रांड के छह मॉडल शामिल हुए और 17 टेस्ट किए गए। इनमें पेट्रोल, प्लग-इन हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहन शामिल थे। Geely के ग्लोबल हेड ऑफ कम्युनिकेशंस Chen Qiu ने इसे 07 GT की सुरक्षा का प्रदर्शन बताया। कार को चरम परिस्थितियों में यात्रियों की सुरक्षा ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इस प्रदर्शन की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए इसे मानक क्रैश टेस्ट या प्रमाणित सुरक्षा रेटिंग का ऑप्शन नहीं माना जाना चाहिए। आम 07 GT मालिक के साथ ऐसी घटना होने की संभावना भी बहुत कम है। वीडियो खरीदारों को सुरक्षा सिस्टम पर भरोसा दिलाने के लिए बनाया गया है, लेकिन सिर्फ इस स्टंट से वास्तविक दुर्घटनाओं में सुरक्षा का पूरा आकलन नहीं किया जा सकता। कंपनी के दावों और स्वतंत्र रूप से सत्यापित नतीजों में अंतर समझना जरूरी है।

Lynk & Co की पहली वैगन कार 07 GT, सामान्य 07 का लो-स्लंग वैगन वर्जन है और इसे Lynk & Co की पहली वैगन कार बताया गया है। मॉडल ने हाल ही में यूरोप में डेब्यू किया है और वहां लॉन्च की योजना है। इसका डिजाइन शार्प और अग्रेसिव है। इसमें खास हेडलाइट्स और टेललाइट्स मिलती हैं। स्पोर्टी लुक के लिए एयरो किट का विकल्प भी उपलब्ध है।