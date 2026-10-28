पानी पर बाइक चलाने का अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड, चीनी कारोबारी ने पानी पर दौड़ाई मोटरसाइकिल, किया 40.74km का सफर

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। चीन की मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी ZXMOTO के संस्थापक झांग शुए (Zhang Xue) ने एक अनोखा कारनामा कर दिखाया है। उन्होंने एक खास तरह से मॉडिफाई की गई मोटरसाइकिल को पानी के ऊपर 40.74 किलोमीटर तक चलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने यह कारनामा हुनान प्रांत के मयांग मियाओ ऑटोनॉमस काउंटी में जिनजियांग नदी पर किया। इसी के साथ उन्होंने पानी पर मोटरसाइकिल चलाने की सबसे लंबी दूरी का पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो 31.8 किलोमीटर था।

पानी पर चलाने के लिए बाइक में किए ये बदलाव इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए झांग शुए ने ZXMOTO MX450 मोटरसाइकिल को खास तौर पर मॉडिफाई किया था। बाइक में एम्फीबियस स्की (Amphibious Skis), बड़ा फ्यूल टैंक और एक्स्ट्रा वॉटरप्रूफिंग जैसे बदलाव किए। इन बदलावों का उद्देश्य मोटरसाइकिल को पानी की सतह पर बनाए रखना और लंबे समय तक चलने के लिए जरूरी फ्यूल और सेफ्टी को बनाए रखना था।

कैसे पानी के ऊपर दौड़ी ZXMOTO MX450? इस खास मोटरसाइकिल का काम करने का तरीका सामान्य बाइक से काफी अलग है। सबसे पहले इसे जमीन पर रफ्तार दी जाती है, जिसके बाद यह पानी की सतह पर चलने लगती है। इसके अगले हिस्से में लगी स्की बाइक को पानी के ऊपर बनाए रखने और दिशा नियंत्रित करने में मदद करती है। वहीं, पिछला टायर पानी को पीछे की ओर धकेलता है, जिससे बाइक को आगे बढ़ने के लिए जरूरी थ्रस्ट मिलता है।

सिंपल वॉटरक्राफ्ट से कैसे अलग है मोटरसाइकिल? पानी पर चलने वाली सामान्य पर्सनल वॉटरक्राफ्ट मशीनों के विपरीत, ZXMOTO MX450 में कोई अलग समुद्री प्रोपल्शन सिस्टम इस्तेमाल नहीं किया गया। इसकी स्पीड मोटरसाइकिल की जमीन पर हासिल की गई रफ्तार, पानी की सतह पर टिकाए रखने वाली स्की और पिछले टायर से पैदा होने वाले थ्रस्ट के कॉम्बिनेशन पर निर्भर करती है। यही तकनीकी व्यवस्था इसे एक सामान्य मोटरसाइकिल से अलग बनाती है।

बड़े फ्यूल टैंक और वॉटरप्रूफिंग की अहम भूमिका 40.74 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए बाइक में बड़े फ्यूल टैंक और एक्स्ट्रा वॉटरप्रूफिंग का इस्तेमाल करना जरूरी रहा। इस रिकॉर्ड प्रयास में झांग ने नदी को एक बार में सीधी दिशा में पार करने के बजाय बार-बार आगे-पीछे चलकर कुल दूरी पूरी की। इस तरह लगातार कई चक्कर लगाकर उन्होंने निर्धारित दूरी का आंकड़ा हासिल किया।