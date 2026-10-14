BS7 Emission Norms: भारत आ रहा है बीएस-7, क्या बदलेगा और कब से लागू होंगे नए नियम?

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। देश के बड़े शहरों में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। इसको लेकर भारत सरकार तरह-तरह से कदम उठा रही है। इसमें वाहनों से होने वाले एमिशन पर लगाम कसने के लिए सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। भारत में जल्द ही BS-VII (BS-7) उत्सर्जन नियम को लेकर आने वाली है। अगर आप भविष्य में नई कार या कमर्शियल गाड़ी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपके मन में भी यह सवाल जरूर होगा कि क्या इन नए नियमों के आने से आपकी मौजूदा गाड़ी कबाड़ हो जाएगी? या फिर इसके लागू होने के बाद पेट्रोल-डीजल की गाड़ियों में क्या बड़े बदलाव आएंगे? आइए, आसान भाषा में समझते हैं BS-VII से जुड़ी हर वो बात के बारे में, जो आपके लिए जानना जरूरी है।

नए नियम कब से लागू होंगे? अप्रैल 2029: नई बनने वाली कारों और SUV के लिए। अप्रैल 2030: छोटे डिलीवरी वैन और पिक-अप ट्रकों के लिए। अप्रैल 2031: बसों और भारी कमर्शियल वाहनों (Heavy-duty vehicles) के लिए। दोपहिया वाहन: प्रदूषण में सबसे बड़ा योगदान देने वाले टू-व्हीलर्स के लिए नियम बाद में अधिसूचित किए जाएंगे। क्या पुरानी गाड़ियों पर कोई असर पड़ेगा? प्रस्तावित BS-VII के नियमों के मुताबिक इसका असर पुराने वाहनों पर नहीं पड़ने वाला है। यह केवल नए बनने वाले वाहनों पर ही लागू होंगे। मौजूदा वाहनों या उनके जीवनकाल (BS-VI मानक वाली गाड़ियों सहित) पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है।

पेट्रोल-डीजल और इंजन में क्या बदलेगा? जब BS-VI (BS-6) लागू हुआ था, तब रिफाइनरियों को नया पेट्रोल-डीजल बनाने के लिए अपने फ्रेम में बदलाव करना पड़ा था। बीएस-7 के लिए रिफाइनरी ढांचे में किसी बदलाव की जरूरत नहीं होगी। हालांकि, ऑटोमोबाइल कंपनियों को अपने वाहनों के इंजन को जरूर अपग्रेड करना पड़ेगा।