नई Bajaj Pulsar NS160 में मिलेंगे शानदार फीचर्स, TFT कंसोल और USD फोर्क्स के साथ हुई स्पॉट

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। अगस्त महीने से ही अपनी Pulsar लाइनअप को लगातार अपडेट करने के बाद Bajaj अब अपनी 160cc बाइक Pulsar NS160 में भी ऐसे ही बदलाव की तैयारी कर रहा है। हाल ही में इस अपडेटेड मॉडल की पहली तस्वीरें टेस्टिंग के दौरान बिना कवर के सामने आई हैं।

नए फीचर्स और अपडेट इस टेस्ट बाइक में पुरानी ही स्टाइलिंग को रखा गया है लेकिन इसमें कई बड़े तकनीकी और मैकेनिकल बदलाव किए गए हैं। इस बाइक में नया TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल, हैंडलबार के स्विच और कंट्रोल्स को बदला गया है। बेहतर राइडिंग कंफर्ट के लिए WP-ब्रांडेड USD फ्रंट फोर्क्स दिए गए हैं।

डिजाइन और लुक मौजूदा Pulsar NS160SS में पहले से ही 37mm के USD फ्रंट फोर्क्स दिए गए हैं। अब देखना यह है कि नए WP फोर्क्स के आने से इसके राइडिंग एक्सपीरियंस में क्या सुधार होता है। NS160 में पुराने जैसे अलॉय व्हील्स, फ्रंट डिस्क ब्रेक और अंडरबेली एग्जॉस्ट दिए गए हैं। इस कैमरे में कैद की गई बाइक का मस्कुलर फ्यूल टैंक, एंगुलर टैंक एक्सटेंशन, स्प्लिट सीट्स और रियर ग्रैब रेल्स पहले जैसे ही पहचाने जा सकते वाले हैं।

नया TFT कंसोल सामने आई तस्वीरों में एक नया रेक्टेंगुलर TFT कंसोल दिखाई देता है जो अपडेटेड पल्सर रेंज में आने वाले यूनिट्स जैसा ही दिखता है। बाइक में बदला हुआ स्विचगियर भी नजर आ रहा है जिसमें लेफ्ट में एक डायरेक्शनल कंट्रोल पैड और राइट में रेड कलर के स्विच दिए गए हैं। इसमें भी नया डिस्प्ले दिया जाएगा जिसमें Google Maps Mirroring, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और डॉक्यूमेंट स्टोरेज की सुविधा मिलेगी।

इंजन और परफॉर्मेंस मौजूदा Pulsar NS160 में 160.3cc का ऑयल-कू्ल्ड, ट्विन-शार्क, 4 वाल्व फ्यूल इजेक्टेड इंजन दिया गया है। यह इंजन 17PS की पावर और 14.6nm का टॉर्क जनरेट करता है। मौजूदा मॉडल में नाइट्रॉक्स रियर मोनोशॉक, फ्रंट में 300mm डिस्क ब्रेक और पीछे 230mm डिस्क ब्रेक दिए गए हैं जो डुअल-चैनल ABS के साथ आते हैं। इस बाइक का कर्ब वेट 152kg है और 12 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है।