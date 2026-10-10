नई Bajaj Pulsar NS125 का पहला लुक; नए कलर्स, LCD डिस्प्ले के साथ मिलेंगे अपडेटेड फीचर्स

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। Bajaj की अपडेटेड Pulsar NS125 की शुरुआती डीलरशिप पर दिखने के बाद अब इसके बारे में और भी जानकारी सामने आई है। नई जानकारियों में इसकी स्टाइलिंग, इंस्ट्रूमेंट कंसोल और स्विचगिय का करीब से पता चलता है जिससे एक बड़े फीचर अपडेट का खुलासा हुआ है। तस्वीर में दिखाई गई मोटरसाइकिल में ग्लॉसी ब्लैक बॉडीवर्क के साथ फ्लोरोसेंट येलो ग्राफिक्स और कंट्रास्टिंग ग्रे पैनल दिए गए हैं।

टैंक एक्सटेंशन पर 125 ग्रे ग्राफिक्स दिए गए हैं जबकि बेली काउल, रियर पैनल और व्हील रिम्स पर मैचिंग हाइलाइट्स दिए गए हैं। डिजाइन और फीचर्स Pulsar NS125 में अपनी मस्कुलर फ्यूल टैंक, एंगुलर टैंक श्राउड्स, स्प्लिट सीट्स और अलग पिलियन ग्रैब रेल्स को बरकरार रखा गया है। हेडलैंप की स्टाइलिंग, अंडरबेली एग्जॉस्ट और ट्विन-सेक्शन टेल लैंप लेआउट पहले जैसे ही रखे गए हैं। इसके अलावा, दोनों सिरों पर दिए गए स्लिम LED टर्न इंडिकेटर्स इसमें किए गए सबसे खास बदलावों में से एक हैं।

कंसोल और राइड मोड्स मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इंस्ट्रूमेंट कंसोल में एक LCD डिस्प्ले दिया गया है जिसमें बीच में स्पीड की डिटेल्स, गियर-पोजीशन इंडिकेटर और ऊपरी हिस्से पर एक टैकोमीटर दिया गया है। कलर्ड टैकोमीटर मार्किंग्स इसमें अलग लुक दती हैं। साथ ही यह टाइम, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज और औसत फ्यूल-इकोनॉमी की जानकारी भी दिखाई देती है।