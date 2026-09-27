ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में पेट्रोल से लेकर ईवी तक कई तरह के ईंधन वाली कारों की बिक्री की जाती है। बीते महीने के दौरान CNG तकनीक वाली कारों की मांग में काफी ज्‍यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस ईंधन वाली कारों की कितनी बिक्री हुई है। किस निर्माता ने कितनी यूनिट्स की बिक्री की है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

CNG कारों की मांग में बढ़ोतरी रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते महीने के दौरान सीएनजी कारों की बिक्री में काफी ज्‍यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जानकारी के मुताबिक पिछले महीने में सीएनजी कारों की 1.05 लाख से ज्‍यादा यूनिट्स की बिक्री हुई है। यह ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 46 फीसदी से भी ज्‍यादा है।

सबसे ज्‍यादा किसकी रही मांग जानकारी के मुताबिक बीते महीने मारुति सुजुकी की ओर से 73 हजार से ज्‍यादा यूनिट्स सीएनजी कारों की बिक्री की है। जबकि 2025 में इसी अवधि के दौरान निर्माता ने 52 हजार से ज्‍यादा यूनिट्स की बिक्री की थी।

दूसरे नंबर पर रही Tata टाटा की ओर से भी सीएनजी कारों को ऑफर किया जाता है। निर्माता ने बीते महीने के दौरान देश में 18 हजार से ज्‍यादा यूनिट्स की बिक्री की है। जबकि 2025 में इसी अवधि के दौरान यह संख्‍या 10 हजार यूनिट्स से ज्‍यादा थी।

तीसरे नंबर पर रही Hyundai हुंडई की ओर से भी कई सेगमेंट में सीएनजी कारों को ऑफर किया जाता है। निर्माता की ओर से बीते महीने के दौरान 10 हजार से ज्‍यादा सीएनजी कारों की बिक्री की है। बीते साल इसी अवधि के दौरान यह संख्‍या सात हजार यूनिट्स से ज्‍यादा थी।