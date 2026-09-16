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जल्‍द होगा ADAS शो के चौथे संस्‍करण का आयोजन, ऑटोमोबाइल सेफ्टी और इंटेलीजेंट तकनीक के साथ लाइव होगा टेस्‍ट

By Digital Desk Edited By: Sameer Goel
Published: Wed, 16 Sep 2026 02:00 PM (IST)

भारत में हर साल लाखों की संख्‍या में सड़क हादसे होते हैं। इन हादसों में बड़ी संख्‍या में लोगों की ...और पढ़ें

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संक्षेप में पढ़ें

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत में हर साल लाखों की संख्‍या में लोगों की मौत सड़क हादसों में हो जाती है। जिसे कम करने की कोशिश लगातार सरकार की ओर से की जा रही है। इसी क्रम में वाहन निर्माताओं की ओर से भी नए फीचर्स को ऑफर किया जा रहा है। जिसमें से एक फीचर ADAS भी है। इसी तकनीक पर ऑटोमोबाइल जगत की ओर से ADAS Show का आयोजन किया जा रहा है। इसे कब और कहां पर आयोजित किया जा रहा है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

ADAS शो का होगा आयोजन

भारत में एक बार फिर से ADAS शो का आयोजन किया जा रहा है। यह इसका चौथा संस्‍करण होगा, जिसका आयोजन तीन दिसंबर को पुणे के टकवे में ADAS टेस्‍ट सिटी में होगा।

क्‍या है खासियत

इस कार्यक्रम में ऑटोमोबाइल जगत से जुड़े कई निर्माताओं के साथ ही तकनीक से जुड़े निर्माता हिस्‍सा लेंगे। साथ ही इस कार्यक्रम में एआरएआई, मिनिस्‍ट्री ऑफ हैवी इंडस्‍ट्रीज, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के वरिष्‍ठ अधिका‍री भी शिकरत करेंगे।

V2V पर होगा फोकस

इस दोरान व्‍हीकल टू व्‍हीकल की सुरक्षा को बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा। जिससे सड़क पर दुर्घटनाओं की संख्‍या को कम किया जा सकता है। इसके लिए एक खास सेशन का भी आयोजन किया जाएगा जिसमें कनेक्‍टिड तकनीक और वाहनों की सुरक्षा पर चर्चा भी होगी।

होगा लाइव डेमो का आयोजन

इस कार्यक्रम में ADAS किस तरह से काम करता है और उसे किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है। इसका लाइव डेमो भी दिया जाएगा। जहां पर कंट्रोल्‍ड एनवायरमेंट में इसकी क्षमताओं को दिखाया जाएगा।

भारत में बढ़ रही है ADAS वाहनों की संख्‍या

देश में लगातार ADAS के साथ आने वाली कारों की संख्‍या में बढ़ोतरी हो रही है। कई निर्माताओं की ओर से इस तकनीक को अपनी कारों और एसयूवी में ऑफर किया जा रहा है। जिसका उपयोग कर लोग हादसों की संख्‍या को कम करने का प्रयास भी कर रहे हैं।

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